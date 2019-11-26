親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
HBL
綜合
路跑

李佳芬訪問被封殺 新加坡外交部說是這原因

運動筆記2019冬山河100kSub10勇敢挑戰極限【配速列車】2019礁溪溫泉馬拉松半馬2小時30分配速策略
健行筆記越級打怪的志佳陽單攻橫嶺山鎮山海獅一吻定情 軟腳蝦最愛
NBA今日最佳助攻- Trae Young (11月26日)今日最佳灌籃- P.J. Washington (11月26日)

竄改藥檢結果 俄羅斯恐面臨4年禁賽

2019-11-26 18:56台灣醒報 台北報導

俄羅斯陷入禁藥風波，將被世界反禁藥組織求處4年禁賽。 美聯社
俄羅斯陷入禁藥風波，將被世界反禁藥組織求處4年禁賽。 美聯社
分享

日前世界反禁藥組織的調查結果出爐，俄羅斯提供資料時疑似竄改藥檢結果，讓反禁藥組織向各大國際賽事提出禁賽俄羅斯4年的請求，包括國際足總及國際奧委會等。若最終決議通過，身為上一屆世界盃主辦國的俄羅斯將面臨無法參加2020卡達世界盃，也無法於2020年東京奧運出賽。

俄羅斯藥檢疑雲

根據《歐洲新聞台》報導， 世界反禁藥組織指出，在調查期間，俄羅斯提供的資料與組織所調查的結果有嚴重落差，且俄羅斯當局所提供的資料「既不完整又不正確」。調查人員也指控莫斯科在許多文件上的日期處動過手腳，聲明表示：「從莫斯科提供的檔案可以看出，選手們從2015年起就有服用禁藥的跡象。」

俄羅斯2015年起，即因「結構性」的禁藥風波受到多家國際機構調查及媒體的關注，國際奧委會曾做出決議，禁止其參加2018年南韓平昌冬季奧運。俄羅斯被撤回的奧運獎牌數也是目前世界上最多的，共有43面獎牌被國際奧委會要求歸還。

系統性禁藥風波

據《衛報》報導，就加拿大法學教授理查麥克拉倫的調查指出，俄羅斯有超過1000名運動員接受政府安排，系統性的服用禁藥，以求得最佳表現。他說：「俄羅斯對禁藥選手的掩護是前所未見的。」並指出於2014年索契冬奧中，曾看見俄羅斯選手的尿液被替換成咖啡加鹽等物，以通過尿檢。

世界反禁藥組織發出聲明，表示將會盡力呈報此現象給各大國際賽事，包括國際足球總會等。他們說：「一旦國際奧委會決議認同此調查結果，我們將會發出正式聲明予俄羅斯反禁藥組織。」如果俄羅斯方不接受調查結果，此事件將會交由國際體育仲裁法院審理。

【更多精采內容，詳見

羅斯冬奧

相關新聞

體操／台灣第1人 地板新動作以丁華恬命名

2019-11-26 18:16

羽球／年終賽名單公布 台將5組晉級寫新高

2019-11-26 18:48

射箭／亞錦賽複合弓 林明靜摘個人賽銅牌

2019-11-26 18:54

奧運場館特展國體大登場 「館長」朱木炎分享金牌

2019-11-26 13:55

烏拉圭衝浪選手 奪WSL QS 3000台灣站冠軍

2019-11-26 13:52

網球／納達爾登球王200周 史上第六人也是最老

2019-11-26 09:05

四維盃／向下扎根 將推迷你網球賽

2019-11-26 00:31

四維盃／賽事邁入50屆 台灣網球名將搖籃

2019-11-26 00:24

「康健人壽騎走日」12月7日相約大佳河濱公園

2019-11-25 14:43

網球／退加國奪台維斯盃冠軍 納達爾：難忘

2019-11-25 09:44

LPGA／CME錦標賽 金世煐一桿險勝收150萬美元獎金

2019-11-25 08:24

南韓大師羽賽／麟洋配 本季4冠到手

2019-11-25 00:23

T2鑽石桌球賽／不敵大陸前球王 林昀儒銀恨

2019-11-25 00:23

全國民俗體育競賽 「三金后」沈思妤跳繩特優

2019-11-24 23:23

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18

桌球／不敵前球王許昕 林昀儒T2鑽石賽新加坡獲銀

2019-11-24 23:07
看更多

熱門文章

MLB／馬林魚正式釋出陳偉殷 經紀公司上工了！

2019-11-26 10:04

轉戰中國如魚得水 林書豪CBA之路追求完美

2019-11-26 07:00

NBA／詹姆斯33分14助攻 湖人拔刺推進8連勝

2019-11-26 12:20

NBA／拓荒者安東尼飆25分 公牛球迷也歡呼

2019-11-26 14:41

中職／400天漫長等待 大王條款Part2合理嗎？

2019-11-26 07:00

日職／年薪維持3億日圓 陽岱鋼表態想打東奧

2019-11-26 11:59

NBA／希爾德創生涯2紀錄 國王仍不敵綠衫軍

2019-11-26 15:15

NBA／安戴托昆波狂飆50分 公鹿強取8連勝

2019-11-26 12:16

NBA／安比德得分首掛蛋 西蒙斯：沒人是超人

2019-11-26 15:22

MLB／洋基乖乖付錢？ 醫生指證挺艾爾斯柏瑞

2019-11-26 07:54

NBA／安比德首度0得分 暴龍嚴守搶下4連勝

2019-11-26 12:46

MLB／洋基需補外野深度 美媒推薦牛奶弟

2019-11-26 11:11

NBA／生涯第二度單場50分 字母哥：沒失誤很棒

2019-11-26 14:29

中職／「高餅連線」成形 高志綱接任獅隊首席教練

2019-11-25 23:12

NBA／AD將重返紐奧良 詹皇分享戰老東家經驗

2019-11-26 09:39

NBA／丁威迪致勝跳投 籃網擊退騎士奪4連勝

2019-11-26 12:03

NBA／Kobe「細節」節目魔咒 網友盼西蒙斯保重

2019-11-26 13:00

NBA／強壓哈登 唐西奇「MVP」聲響客場

2019-11-25 23:54

NBA／華克將恢復訓練 隊醫：他把自己保護得很好

2019-11-26 08:27

NBA／單週最佳球員 唐西奇、丁威迪首度獲選

2019-11-26 11:03

網球／納達爾登球王200周 史上第六人也是最老

2019-11-26 09:05

日職／阪神個人獎大慘敗 入國家隊希望剩西勇輝

2019-11-26 07:00

MLB／39歲還動手肘韌帶手術 希爾無意退休

2019-11-26 09:30

冬盟／先發投手被打爆 龍隊吞首敗

2019-11-25 23:57

體操／台灣第1人 地板新動作以丁華恬命名

2019-11-26 18:16

NBA／保持手指活動 海瓦德養傷照常打電動

2019-11-26 16:25

UBA／國體頓失李家慷 桑茂森：少一個領袖

2019-11-26 16:12

UBA／紀念逝世教頭劉俊業 楊哲宜：傳承精神

2019-11-25 22:04

黑豹旗／張庭崴內野手變投手 大理連3年挺進8強

2019-11-25 20:32

UBA／暑假出國震撼教育 高錦瑋：被菲律賓打傻

2019-11-26 17:44

UBA／承劉俊業遺願 輔大盼攻蛋

2019-11-26 00:21

MLB／陳偉殷下一步？李來發：低潮不是不好

2019-11-26 17:37

爆米花／合庫輕取新北 王政浩好投獲薦挑戰中華隊

2019-11-26 12:42

黑豹旗／去年冠亞穀保、平鎮進8強 大理連3年晉級

2019-11-26 00:09

徐生明盃／拒絕其他邀約 林子偉只現身這盃賽

2019-11-26 18:38

NBA／今日戰績表 勇士3連敗繼續聯盟墊底

2019-11-26 16:07

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-11-26 19:00

黑豹旗／老象許駿昇退出棒界 專心養生茶生意

2019-11-26 18:38

黑豹旗／林詠翔投5局只被1安 高苑晉級8強

2019-11-26 16:53

四維盃／賽事邁入50屆 台灣網球名將搖籃

2019-11-26 00:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top