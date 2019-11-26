竄改藥檢結果 俄羅斯恐面臨4年禁賽

2019-11-26 18:56 台灣醒報 台北報導



俄羅斯陷入禁藥風波，將被世界反禁藥組織求處4年禁賽。 美聯社 分享 facebook

日前世界反禁藥組織的調查結果出爐，俄羅斯提供資料時疑似竄改藥檢結果，讓反禁藥組織向各大國際賽事提出禁賽俄羅斯4年的請求，包括國際足總及國際奧委會等。若最終決議通過，身為上一屆世界盃主辦國的俄羅斯將面臨無法參加2020卡達世界盃，也無法於2020年東京奧運出賽。

俄羅斯藥檢疑雲

根據《歐洲新聞台》報導， 世界反禁藥組織指出，在調查期間，俄羅斯提供的資料與組織所調查的結果有嚴重落差，且俄羅斯當局所提供的資料「既不完整又不正確」。調查人員也指控莫斯科在許多文件上的日期處動過手腳，聲明表示：「從莫斯科提供的檔案可以看出，選手們從2015年起就有服用禁藥的跡象。」

俄羅斯2015年起，即因「結構性」的禁藥風波受到多家國際機構調查及媒體的關注，國際奧委會曾做出決議，禁止其參加2018年南韓平昌冬季奧運。俄羅斯被撤回的奧運獎牌數也是目前世界上最多的，共有43面獎牌被國際奧委會要求歸還。

系統性禁藥風波

據《衛報》報導，就加拿大法學教授理查麥克拉倫的調查指出，俄羅斯有超過1000名運動員接受政府安排，系統性的服用禁藥，以求得最佳表現。他說：「俄羅斯對禁藥選手的掩護是前所未見的。」並指出於2014年索契冬奧中，曾看見俄羅斯選手的尿液被替換成咖啡加鹽等物，以通過尿檢。

世界反禁藥組織發出聲明，表示將會盡力呈報此現象給各大國際賽事，包括國際足球總會等。他們說：「一旦國際奧委會決議認同此調查結果，我們將會發出正式聲明予俄羅斯反禁藥組織。」如果俄羅斯方不接受調查結果，此事件將會交由國際體育仲裁法院審理。

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