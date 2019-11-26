網球／納達爾登球王200周 史上第六人也是最老紀錄

2019-11-26 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）在日前公布的ATP年終排名中，確定高坐年終球王寶座結束賽季，而這也將是他生涯累積第200周高踞球王寶座，成為史上第六人也是最老完成此紀錄的球員。

33歲的納達爾今年再度迎接生涯豐收年，不僅拿下兩座大滿貫冠軍和兩座ATP大師賽冠軍，年度總戰績58勝7敗，這也讓他在11月初擠下約克維奇（Novak Djokovic）坐上球王寶座。

而納達爾從2008年8月18日首度登上球王寶座至本周，生涯已累積200周登上球王寶座，成為史上第六位達成此紀錄的球員，過去五人分別為費德勒（Roger Federer）、約克維奇、山普拉斯（Pete Sampras）、藍道（Ivan Lendl）及康諾斯（Jimmy Connors），而納達爾也以33歲又175天，成為完成此紀錄最老的球員，最年輕達成此紀錄的則是康諾斯的25歲又297天。

此外，納達爾也創下登上年終球王寶座最老球員紀錄，生涯五度以上登上年終球王寶座也是史上第五人；至於他與費德勒、約克維奇，生涯已八度聯手包辦年終排名前三名，三大天王在網壇的地位仍無人能撼動。