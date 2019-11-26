四維盃／向下扎根 將推迷你網球賽

2019-11-26 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／新北報導



「謝家班」謝淑薇（右起）、謝政鵬與謝語倢（原名謝淑映）。 圖／四維體育推廣教育基金會提供 分享 facebook

四維膠帶盃學童網球錦標賽總監張約翰透露，接下來賽事將下修參賽年齡，讓更多小朋友提前接觸到網球，實踐「從小扎根，奠定進軍國際基礎」的理念。

四維盃首屆最小參賽組別為國小四年級組，當時只有二年級的謝淑薇「越級打怪」，首度參加就打下四年級女生組冠軍，並一口氣締造七連冠的偉業。賽事在第十二屆起參賽組別也下修至二年級組，並在第卅九屆起二年級組使用減壓球，讓小球員能更添自信，展現出最佳球技。

而為了配合國際趨勢，第四十六屆起四至六年級的準決賽採用三盤兩勝、每盤搶四局、決勝局搶十分的賽事，創下國內網賽先例，也讓小球員從小培養盤與盤的概念，提前讓球員懂得改變打法，力求反敗為勝。

曾俊欣（前排左二）與梁恩碩（前排右二）。 圖／四維體育推廣教育基金會提供 分享 facebook

張約翰說：「現階段已著手進行迷你網球賽的部分，預計在兩年後推出，讓年齡更小（六歲）的小朋友能提前參與球賽，延續與國際接軌的腳步，希望能夠在將來看到下一個盧彥勳、謝淑薇、詹家姊妹等。」

而賽事的規模越來越盛大，比賽天數也從一開始的三、四天到現在已延長至九天，不過卻因場地因素沒能讓賽制更完善，這也是四維盃面臨的最大挑戰。

儘管場地部分仍待解決，但現任基金會董事長楊蔚萌秉持著父親楊斌彥理念，「我們做的是別人沒做的，社會中有些需要幫助而未獲資源的我們給予協助。」