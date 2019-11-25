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UBA／簡廷兆旅美歸國 笑說不想遇到周桂羽

2019-11-25 16:18聯合報 記者林宋以情／新北即時報導

健行科大簡廷兆切入。記者季相儒／攝影
健行科大簡廷兆切入。記者季相儒／攝影
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在美國闖三年，曾經的HBL「南湖戰神」簡廷兆，25日UBA預賽首度披上衛冕軍健行科大戰袍出賽，首戰110：43擊敗宏國德霖開紅盤。重返國內舞台，簡廷兆打趣說不想遇到老戰友周桂羽，直呼周桂羽「全能」。

過去與周桂羽是南湖「雙槍」，簡廷兆畢業後選擇另一條路，遠赴西雅圖語言學校，之後在教練的幫忙下，轉學至華盛頓州貝爾維尤學院（Bellevue College），但三年旅美無論住宿、開支都所費不貲，最終選擇返台加盟健行。

「最辛苦的還是第一年，沒有朋友。」簡廷兆表示，但畢竟文化不同，沒辦法交流，語言也不通，加上第一年沒有機會上場，一切都得靠自己，但也讓他習得自律和時間調配。

「回來最主要還是想要一個冠軍。」104學年HBL曾率南湖殺入小巨蛋，簡廷兆坦言還沒嘗過冠軍滋味，今日攻下7分、5籃板、5助攻的簡廷兆，目標唯有幫助健行完成連霸，「但一開始回來其實體能跟速度都有點跟不上，這裡打得太快了，後來才慢慢跟上。」

原本應該大四的簡廷兆，回國後降轉當大一新鮮人，與昔日戰友周桂羽預賽第一階段還不會碰頭，要到12月底才上演兄弟鬩牆。

簡廷兆打趣笑說，「能不碰到他就不碰到他，他太壯了，又那麼全能。」玩笑歸玩笑，簡廷兆仍期待和老戰友場上見真章，「知道他今年進了中華白隊，也一直在進步。」

健行科大簡廷兆切入。記者季相儒／攝影
健行科大簡廷兆切入。記者季相儒／攝影
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簡廷兆周桂羽HBL

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