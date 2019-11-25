「康健人壽騎走日」12月7日相約大佳河濱公園

2019-11-25 14:43 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



2019康健人壽騎走日-12月7日單車陽光甜心魏華萱率領大家運動去。 主辦單位提供 分享 facebook

實體活動報名迅速額滿 線上活動兩週已累積超過6萬公里、60萬善款

康健人壽致力推廣健康生活，宣布12月7日在大佳河濱公園舉辦的「康健人壽騎走日」活動已迅速額滿，預計將有3500人參加，人數較前一年成長40%再創新高。另外，線上數位公益活動「騎走十萬里 康健捐百萬」也獲得民眾熱情響應，上線短短兩週就累積超過6萬公里運動里程數、相當於環台60圈，每累積一公里康健人壽就捐出新台幣10元公益愛心金，目前累積公益愛心金總額已來到新台幣60萬元，活動熱度持續加溫中。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴表示：「推動運動健康生活和回饋在地社區，一直是康健人壽重要的使命。今年『康健人壽騎走日』雙重活動獲得民眾熱烈迴響，代表結合健康生活、建立在地共好公益理念的活動主軸，深獲大家的認同和支持。運動和公益都是不受地點和時間限制的活動，我們希望號召更多人加入，一起完成10萬公里、相當於環台100圈的目標，康健人壽將捐出新台幣100萬元支持HOPE癌症希望基金會，和民眾攜手將健康與幸福傳遞給更多需要幫助的人！」

運動做公益 健康身心抽大獎

即日起至12月6日，「騎走十萬里 康健捐百萬」線上數位公益活動，每登錄一次「健走」或「騎自行車」的運動里程，就可獲得一次抽獎機會，天天登錄、中獎機會越大，還有機會把iPhone 11、高級飯店住宿券、專業自行車等好禮帶回家。只要將活動分享至個人LINE或Facebook，還能額外再獲得一次抽獎機會，前500名分享活動者再加碼送全家早餐券。除了運動保健康同時做公益，還有機會抽大獎！康健人壽也特地為本次騎走日活動設計了臉書專屬大頭貼特效框，歡迎喜愛運動、支持公益的民眾一起換上特效框響應，一騎走、更健康。

康健人壽騎走日 健康嘉年華好禮獎不完！

「2019康健人壽騎走日」康健人壽與民眾相約12月7日在大佳河濱公園一起健走、騎自行車，現場也特別規劃了「健康嘉年華」，由康健人壽的合作夥伴們設置紓壓體驗、營養知識、健康大挑戰、打卡互動等趣味攤位和精彩闖關遊戲，還有骨質密度和身體質量檢測等體驗活動，一同共享健康幸福時刻！