網球／退加國奪台維斯盃冠軍 納達爾：難忘的一周

2019-11-25 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



西班牙贏得今年台維斯盃冠軍。 美聯社 分享 facebook

在西班牙馬德里進行的台維斯盃，由地主「蠻牛」納達爾（Rafael Nada）領銜的西班牙以2：0拍落加拿大奪冠，這也是西班牙第六次在台維斯盃稱王，賽後納達爾說：「真是太開心了，老實說，這是我們永遠不會忘記的一周。」

加拿大與西班牙兩隊都在四強賽上演逆轉秀，進而搶下決賽門票。決賽第一點單打，加拿大派出19歲小將奧格‧阿里辛（Felix Auger-Aliassime）迎戰31歲的巴提斯塔•艾格特（Roberto Bautista Agut），巴提斯塔•艾格特以7：6（7：3）、6：3為西班牙先下一城。

第二點單打西班牙派出王牌納達爾，「年終球王」首盤以6：3輕鬆拿下，不過次盤卻遭沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）頑強對抗，纏鬥至「搶七」9：7才辛苦勝出，同樣以直落二取勝，也替地主留下台維斯盃金盃。

本周納達爾共出賽了五場單打，其中三場是與世界前20名的好手交手，另外還有三場雙打，全都拿下勝利，成為西班牙能夠奪冠的最大功臣。而在比賽前段因為父親過世前往奔喪的巴提斯塔•艾格特，歸隊後同樣也替國家作出貢獻，三場單打都取勝。

納達爾興奮贏球。 美聯社 分享 facebook

巴提斯塔•艾格特奪冠後說：「今天在球場上的感覺真令人驚奇，今天我有機會參加比賽，是因為團隊從第一天起，所有成員都做出難以置信的努力，我也只是盡一切努力發揮而已。」

納達爾也認為，這對西班牙所有球員來說是令人難忘的一周，「這是美妙的感覺，尤其是可以和所有支持我們的人一起分享這美好時光，這對所有球迷來說都是令人難忘的。」

加拿大雖然屈居亞軍，但也打下隊史最佳成績，沙波瓦羅夫説：「我們感到非常自豪，雖然在決賽輸球很糟糕，但我為每個坐在這裡的人都感到無比自豪，因為我們每天都投入百分之120的努力來比賽。」