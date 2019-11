LPGA／CME錦標賽 金世煐一桿險勝收150萬美元獎金

韓國選手金世瑛贏得LPGA年終賽冠軍。 美聯社 分享 facebook 總獎金500萬美元的LPGA封關賽CME巡迴錦標賽今天進行最終輪決賽,南韓好手金世煐靠著第18洞推進「再見小鳥」,以一桿之差驚險封后,也抱回高額冠軍獎金150萬美元(約台幣4586萬元),台灣女將徐薇淩則以並列35名作收。

金世煐三輪打完都暫居榜首,但昨天遭到美國女將科達(Nelly Korda)追上,僅握有一桿領先優勢進入最終輪。

今天金世煐狀況起伏,前九洞抓下三隻小鳥、吞二柏忌,一度遭到追平,轉場後第10洞再抓一鳥,不過第14洞又發生失誤,前17洞打完與較早出發的英格蘭選手胡爾(Charley Hull)並列。

最後一洞金世煐頂住壓力,靠著「再見推桿」抓下致勝小鳥,以四輪總桿數270(-18)桿、一桿之差驚險勝出;出發時排名第四的胡爾最終輪後段加足馬力,後九洞抓下五隻小鳥,揮出66(-6)桿,但仍以271(-17)桿、一桿之差屈居亞軍。

賽後金世煐坦言,並不知道胡爾已經追趕上來,也不知道自己最後一洞必須要抓下小鳥才能獲勝,自己只是專注在與科達的較勁,因為科達先是在18洞抓下小鳥,「老實說,我並不知道胡爾的結果,當時我只想著只要兩推就能確保我的勝利。」

不過金世煐的桿弟富斯科(Paul Fusco)其實知道戰況,但他選擇不說,「我知道她能做到這一點,但我永遠不會告訴她,因為這樣會產生太大的壓力。」

而台灣女將徐薇淩最終輪穩紮穩打,抓下兩隻小鳥,沒有出現任何失誤,以70(-2)桿繳卡,四輪總桿數285(-3)桿、並列第35名。

3 wins in 2019 ✅

10 @LPGA Tour wins ✅

$1.5 million winner's check ✅



Let the party begin!@SY_KIM_lpga | @GolfChannel pic.twitter.com/gnBj6ztaVZ