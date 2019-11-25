LPGA／CME錦標賽 金世煐一桿險勝收150萬美元獎金

2019-11-25 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



韓國選手金世瑛贏得LPGA年終賽冠軍。 美聯社 分享 facebook 總獎金500萬美元的LPGA封關賽CME巡迴錦標賽今天進行最終輪決賽，南韓好手金世煐靠著第18洞推進「再見小鳥」，以一桿之差驚險封后，也抱回高額冠軍獎金150萬美元（約台幣4586萬元），台灣女將徐薇淩則以並列35名作收。

金世煐三輪打完都暫居榜首，但昨天遭到美國女將科達（Nelly Korda）追上，僅握有一桿領先優勢進入最終輪。

今天金世煐狀況起伏，前九洞抓下三隻小鳥、吞二柏忌，一度遭到追平，轉場後第10洞再抓一鳥，不過第14洞又發生失誤，前17洞打完與較早出發的英格蘭選手胡爾（Charley Hull）並列。

最後一洞金世煐頂住壓力，靠著「再見推桿」抓下致勝小鳥，以四輪總桿數270（-18）桿、一桿之差驚險勝出；出發時排名第四的胡爾最終輪後段加足馬力，後九洞抓下五隻小鳥，揮出66（-6）桿，但仍以271（-17）桿、一桿之差屈居亞軍。

賽後金世煐坦言，並不知道胡爾已經追趕上來，也不知道自己最後一洞必須要抓下小鳥才能獲勝，自己只是專注在與科達的較勁，因為科達先是在18洞抓下小鳥，「老實說，我並不知道胡爾的結果，當時我只想著只要兩推就能確保我的勝利。」

不過金世煐的桿弟富斯科（Paul Fusco）其實知道戰況，但他選擇不說，「我知道她能做到這一點，但我永遠不會告訴她，因為這樣會產生太大的壓力。」

而台灣女將徐薇淩最終輪穩紮穩打，抓下兩隻小鳥，沒有出現任何失誤，以70（-2）桿繳卡，四輪總桿數285（-3）桿、並列第35名。