全國民俗體育競賽 「三金后」沈思妤跳繩特優

2019-11-24 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



108學年度全國各級學校民俗體育競賽，24日上午在國立台南大學開幕。今年參加人數暴增六成達1200人的跳繩在上午登場，女子高中組，亞太跳繩比賽奪得「三金后」台南南光高中的沈思妤，拿下花式「特優」肯定。

體育署副署長王水文致詞表示，傳統體育活動，在各級學校、老師及家長大力支持下，今年參加隊伍超過6000人，民俗體育活動門檻不高，又可展現各校的特色，方便和其他學校甚至外國人交流，近四年來都邀請表現優異學校在小巨蛋舉辦體育表演會，展現具體成果，配合國家「新南向政策」，學校若有意和這些國家交流，體育署也會配合及協助。

下午3時起則進行由扯鈴八組、跳繩七組參加最終十五項的菁英決賽。大專個人舞台賽，男子組由動作大開大闔的台北教育大學黃士瑋獲勝，女子組冠軍是包含體操動作搭配輕鬆音樂的淡江大學劉育伶奪標。

國小男女團體花式扯鈴都由今年包辦27項特優的苗栗後龍國小掄元、國中男女團體花式扯鈴分別由「扯鈴大縣」苗栗造橋國中及維真國中獲得優勝；國中女子雙人扯鈴由整體編排、默契較佳的苗栗維真國中邱子秦及林雨臻封后，果然「苗栗出品、品質保證」。

國中男子雙人扯鈴由新北市中平國中取得優勝，國小女子花式雙人跳繩彰化和美國小洪品熏和黃宇莉、國小女子個人花式跳繩彰化大村國小的賴汶妤、國中女子個人花式跳繩的台南新東國中曾紫綺、國中男子個人花式跳繩的中市嶺東高中陳佑榮都因失誤較少而獲勝。