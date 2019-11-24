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全國民俗體育競賽 「三金后」沈思妤跳繩特優

2019-11-24 23:23聯合報 記者林宋以情／即時報導

108學年度全國各級學校民俗體育競賽，24日上午在國立台南大學開幕。今年參加人數暴增六成達1200人的跳繩在上午登場，女子高中組，亞太跳繩比賽奪得「三金后」台南南光高中的沈思妤，拿下花式「特優」肯定。

體育署副署長王水文致詞表示，傳統體育活動，在各級學校、老師及家長大力支持下，今年參加隊伍超過6000人，民俗體育活動門檻不高，又可展現各校的特色，方便和其他學校甚至外國人交流，近四年來都邀請表現優異學校在小巨蛋舉辦體育表演會，展現具體成果，配合國家「新南向政策」，學校若有意和這些國家交流，體育署也會配合及協助。

下午3時起則進行由扯鈴八組、跳繩七組參加最終十五項的菁英決賽。大專個人舞台賽，男子組由動作大開大闔的台北教育大學黃士瑋獲勝，女子組冠軍是包含體操動作搭配輕鬆音樂的淡江大學劉育伶奪標。

國小男女團體花式扯鈴都由今年包辦27項特優的苗栗後龍國小掄元、國中男女團體花式扯鈴分別由「扯鈴大縣」苗栗造橋國中及維真國中獲得優勝；國中女子雙人扯鈴由整體編排、默契較佳的苗栗維真國中邱子秦及林雨臻封后，果然「苗栗出品、品質保證」。

國中男子雙人扯鈴由新北市中平國中取得優勝，國小女子花式雙人跳繩彰化和美國小洪品熏和黃宇莉、國小女子個人花式跳繩彰化大村國小的賴汶妤、國中女子個人花式跳繩的台南新東國中曾紫綺、國中男子個人花式跳繩的中市嶺東高中陳佑榮都因失誤較少而獲勝。

國小男子個人花式跳繩，動作流暢的中市瑞城國小蕭宏岳獲勝。國中女子花式雙人跳繩，參賽的都出自台南新東國中，最後由劉盈旻、向思羽以明快的節奏在「新東內戰」中獲勝，為地主留下跳繩項目的第二個優勝。壓軸的國小男女混合團體賽屏東仁愛國小勝出。

扯鈴國中雙人賽男子組冠軍中平國中楊開平、謝昂軒。圖／台南大學提供
扯鈴國中雙人賽男子組冠軍中平國中楊開平、謝昂軒。圖／台南大學提供
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扯鈴國中雙人賽男子組冠軍中平國中楊開平、謝昂軒。圖／台南大學提供
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來自台中市新社區的協成國小在跳繩六人長繩項目一直都有優異表現。圖／台南大學提供
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參加比賽的全體參賽隊伍在開幕典禮和貴賓們大合照。圖／台南大學提供
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