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桌球／林昀儒不敵許昕 T2鑽石賽新加坡站亞軍

2019-11-24 23:05中央社 台北24日電

頂著T2首站冠軍光環，台灣18歲桌球好手林昀儒今天在T2鑽石桌球賽新加坡站男單決賽，沒能延續連勝紀錄，以0比4不敵世界排名第2的中國名將許昕，名列亞軍。

林昀儒今年曾在T2鑽石桌球賽馬來西亞站一路過關斬將奪冠，新加坡則是今年T2的第2站。

林昀儒今天先在中午4強戰以直落四橫掃世界排名第3的中國好手林高遠，順利闖進決賽，除了2站T2鑽石賽拉出7連勝，也是連2站打進壓軸冠軍賽，對手則是難纏的中國名將許昕。

今年林昀儒曾2度與許昕交鋒，除苦吞2連敗外，交手僅拿下1局，堪稱是他最難攻破的關卡。

今天比賽開局，林昀儒首局先以9比11些微之差丟掉，次局則在5比6落後下連丟5分，以5比11棄守。

關鍵第3局，林昀儒開局又陷入1比5落後，最多曾以2比7相差5分，不過他咬緊牙關苦追，拉出一波6比1攻勢扳平，就連主播都盛讚他的打法成熟，僅受訪時才會讓人想起來他只是個18歲的年輕小將。

可惜的是，林昀儒雖將比數近逼，卻沒能一鼓作氣後來居上，加上他最後搶攻把球打出台面，以8比11遭對手「聽牌」。

最後一局，林昀儒開賽又陷入2比8落後，雖然他改變打法與節奏，不再和對手拚快搶攻，也讓對手一度亂了手腳，林昀儒將比分追至6比10，但對手靠著一記斜對角殺球攻破防線，拿下冠軍。

林昀儒在T2鑽石賽新加坡站雖未能演出連2站奪冠，不過在水準頂尖的T2鑽石賽連2站打進決賽已是難能可貴，接下來他將轉戰下週在中國成都舉行的世界盃男子桌球賽。

林昀儒桌球

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