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光州羽賽／麟洋配奪本季第4冠 首對非地主冠軍

2019-11-24 15:39聯合報 記者林宋以情／即時報導

王齊麟與李洋奪下光州羽賽冠軍。 報系資料照
王齊麟與李洋奪下光州羽賽冠軍。 報系資料照
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總獎金20萬美元的超級300賽南韓光州羽球大師賽，確定拿下年終賽門票的「麟洋配」李洋／王齊麟，24日男雙決賽迎戰大會第七種子馬來西亞「雙蔚」吳蔚昇／陳蔚強，「麟洋配」21：19，20：22、21：19捧回本季第四冠，同時也是南韓大師賽史上首位非地主男雙冠軍。

「麟洋配」此役之前拿下兩座超級300賽冠軍（西班牙羽賽、奧爾良羽賽），以及一座超級500賽印度羽賽冠軍，這是兩人自7月14日美國羽賽奪亞軍後，相隔4個月再度爭冠。

李洋／王齊麟開賽就與大馬組合展開激烈攻防，吳蔚昇／陳蔚強技術暫停前取得11：9領先，不過「麟洋配」隨後回敬5：0攻勢，18：15超前比分。局末點大馬組合回擊掛網，「麟洋配」連下兩分，21：19率先搶下第一局。

次局大馬組合積極搶攻，雙方比分拉鋸，「麟洋配」兩度扳平比數，王齊麟也秀一手背後回擊，並在局末連續扣殺，取得兩個冠軍點機會，惜沒能把握，反倒讓「雙蔚組合」局末連下4分，22：20扳平戰局，雙方逼入第3局。

決勝局「麟洋配」技術暫停前取得11：9，但大馬組合連續重扣，以5：1攻勢後來居上，戰況陷入膠著，比分緊咬兩分內。王齊麟局末強勢進攻，讓對手回擊出界，取得第3個冠軍點，李洋網前對峙把握機會，最終21：19拍下大馬組合，拿下本季第四冠。

羽球

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