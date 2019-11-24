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LPGA／CME巡迴錦標賽第三輪 徐薇淩暫並列36

2019-11-24 09:15聯合報 記者毛琬婷／即時報導

南韓選手金世瑛在LPGA年終賽第三閑結束，暫時取得領先。 美聯社
南韓選手金世瑛在LPGA年終賽第三閑結束，暫時取得領先。 美聯社
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總獎金500萬美元的LPGA封關賽CME巡迴錦標賽，今天進行第三輪賽事，台灣好手徐薇淩狀態回穩，揮出71（-1）桿，以三輪總桿數215（-1）桿暫並列第36，而南韓好手金世煐持續穩紮穩打，三輪打完以200（-16）桿持續暫居榜首，不過僅領先第二名的美國科達（Nelly Korda）1桿。

徐薇淩是台灣此次唯一獲得參賽資格的選手，首輪她表現不俗，揮出69桿，暫居第10名，不過次輪碰上亂流，爆桿演出75（+3）桿，排名也下滑至並列第37。

今天第三輪徐薇淩狀況稍微回穩，雖然在第三洞吞下柏忌，下一洞立刻成功抓下小鳥，接下來第六、十洞也都有小鳥進帳，共抓下三隻小鳥、吞二柏忌，以71（-1）桿作收。

前兩輪都暫居榜首的金世煐，第三輪仍舊發揮穩健，再抓下四隻小鳥，以68（-4）桿繳卡，持續暫居領先位置，不過她僅帶著一桿優勢進入最終輪，因為美國好手科達第三輪火力全開，在第三洞苦吞雙柏忌後，接下來15洞中抓下八隻小鳥，以三輪總桿數201（-15）桿緊追在後。

明天最終輪科達將金世煐與同組競技，爭奪金盃及冠軍獎金150萬美元，她表示，自己還不會考慮到這筆獎金，現在最重要的打好球，領先的金世煐則說：「明天最關鍵就是放鬆並享受比賽。」

徐薇淩LPGA

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