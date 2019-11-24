網球／盼為國出賽 約克維奇、墨瑞都表態想打東奧

2019-11-24 07:43 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



約克維奇（Novak Djokovic）本周代表塞爾維亞出征在馬德里舉行的台維斯盃，儘管他在八強賽扛下兩點，塞爾維亞仍以1：2不敵俄羅斯，無緣晉級，談到明年的計畫，他表示會努力保持健康，並計畫代表國家出征東京奧運，盼為國家摘下獎牌。

「就個人而言，新球季最大的願望就是保持健康，並與家人度過更多沒好的時光，而從網球的角度來說，奧運會無疑是在明年清單中很重要的一件事。」約克維奇今年首度參加東京公開賽就奪冠，明年東奧網球賽也正好是同一個場地。

約克維奇認為，參加奧運總是會帶來一些非凡的東西，為他帶來許多樂趣，「每四年你就有機會參加最具歷史意義的體育賽事，除了奧運，你從來沒機會真正坐在所有優秀運動員旁，和他們一起吃飯，交流經驗、知識，有很多故事和樂趣。」

除約克維奇外，尋求奧運男單三連霸的英國名將墨瑞（Andy Murray）也很希望能出戰東京奧運，這次他也代表國家出征台維斯盃，在分組賽擊敗荷蘭好手格瑞克斯波爾（Tallon Griekspoor）後表示，「我真的很喜歡參加奧運，一直很享受團隊合作的環境，為國家而戰，我很希望能打奧運。」

今天台維斯盃四強賽，英國最終以1：2不敵由「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）領軍的西班牙，納達爾先在第二點單打幫助西班牙扳平，決勝點再與洛培茲（Feliciano Lopez）合拍，次盤「搶七」西班牙組合化解三個盤末點危機，後來居上搶下另一張決賽門票，接下來將與加拿大爭冠。