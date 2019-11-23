全國學校民俗體育競賽 扯鈴參賽者破一千五

2019-11-23 21:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



108學年度全國各級學校民俗體育競賽，今、明兩天在台南市國立台南大學進行最後四項比賽，民俗體育參賽最「大戶」扯鈴，必需連賽兩天才能消化賽程，首日竸技、大專團體男女競速由輔仁大學包辦「特優」，個人賽盡是台北教育大學的天下。

今天一大早，台南大學便擠滿了大、小參賽者，今年扯鈴共1527人參賽，比去年多了124人，幾乎是本屆參賽總人數6605人的四分之一，勘稱是民俗體育競賽最強而有力的支撐，各級學校參與程度最高。

扯鈴比賽分花式團體賽、花式雙人賽、花式個人賽及競速賽等四大類，其中花式個人賽及競速賽又分成十幾個細項，因參賽者眾，比項項目又多，大會特開闢四個場地分別進行，儘管如此，還是有部分比賽得留到明天壓軸。

今天各項比賽的「特優」亮點，國小圑體組，苗栗後龍國小囊括男女「特優」。值得一提的是來自金門的金鼎國小則在國小女子團體捧回「特優」。

國中團體競速，南市建興國中和南市六甲國中分別在男女組為地主留下「特優」佳績。一直在民俗體育表現不俗的離島金門，此次金寧國中又在女子團體競速賽獲得「特優」，金門學校來台參賽，食宿和交通費用常讓校方傷透腦筋，每次拿奬讓學校師生覺得彌足珍貴。

另外，拋鈴跳繩競速，不但要注意的速度，又要兼顧跳繩的平衡感，一不心心「顧此失彼」，就會功敗垂成，金門金寧國中翁可盼在國中女子組獲得「特優」；弘道國中李泓霖則在國中男子直立鈴贏得「特優」。