光州羽賽／地主雙打霸業崩盤 麟洋配明爭男雙冠軍

2019-11-23 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



總獎金20萬美元的南韓光州大師賽今天進行四強賽，我國今天共有四組雙打人馬登場，其中男雙第六種子的「麟洋配」王齊麟／李洋，面對地主選手金元昊／朴炅熏，僅花32分鐘就以21：16、21：13直落二搶下冠軍賽門票，明天將對上第七種子的馬來西亞吳蔚昇／陳蔚強。

世界羽聯超級300系列賽南韓大師賽連續三年在光州舉行，今年我國在男、女單第一人周天成與戴資穎都未參賽的情況下，幾組雙打好手都有亮眼表現，其中男雙第六種子的「麟洋配」王齊麟／李洋，一路過關斬將挺進今天的四強賽，並碰上世界排名第69名的南韓組合金元昊／朴炅熏。

在雙方排名與實力都有落差下，王齊麟／李洋除了剛開賽被對手率先搶下第一分外，兩局賽事都一路保持領先，最終僅花32分鐘就搶下決賽門票，並將在明天與世界排名第13名的馬來西亞吳蔚昇／陳蔚強爭冠，不管最終由誰勝出，都將成為南韓大師賽史上第一組非地主男雙冠軍。

至於女雙賽場也將出現史上首對非地主冠軍，闖進四強的我國組合許雅晴／胡綾芳，今天碰上日本松山奈未／志田千陽，最終以19：21、16：21敗下陣來，另一場四強賽則同樣由日本組合松友美佐紀／高橋禮華擊敗前年冠軍的南韓搭檔申昇瓚／李紹希，明天冠軍賽將上演日本內戰。

而晉級混雙四強賽的李哲輝／許雅晴、楊博軒／胡綾芳今天分頭進擊卻都以吞敗收場，冠軍賽將由馬來西亞賴潔敏／吳順發出戰香港謝影雪／鄧俊文，混雙賽場也將出現首對非南韓籍冠軍。