桌球／T2鑽石賽新加坡站 林昀儒勇闖4強

2019-11-23 15:24 中央社 台北23日電



台灣桌球一哥林昀儒今天在T2鑽石賽新加坡站男單8強賽，以4比2扳倒德國選手法蘭西斯卡（Patrick Franziska），挺進4強賽。 歐新社 分享 facebook

台灣桌球一哥林昀儒今天在T2鑽石賽新加坡站男單8強賽，以4比2扳倒德國選手法蘭西斯卡（Patrick Franziska），挺進4強賽。

世界排名第10的林昀儒今年在T2鑽石賽首站馬來西亞，拿下男單冠軍，在T2鑽石賽最後一站新加坡，首輪以4比2逆轉擊退南韓一哥張禹珍，報了先前在世界盃團體賽落敗的一箭之仇。

林昀儒今天8強賽對決排名第16的德國選手法蘭西斯卡，雖以10比11丟掉首局，但隨即調整好節奏，以11比6連搶第2、3局。

關鍵第4局，林昀儒迅速取得6比1領先優勢，對手再搶下一分後，林昀儒發動5比0攻勢，以11比2率先聽牌。

T2鑽石賽採7局4勝制，每場比賽前24分鐘採用11分制，打滿24分鐘後，下一局則進入搶5階段，先得5分者拿下該局，在前4局正規比賽時間已到情況下，林昀儒第5局錯失機會，以1比5讓出，所幸及時穩住陣腳，第6局以5比2迎接比賽勝利。

林昀儒說：「第一局整個打起來，還是有一點猶豫，還沒有完全進入比賽狀態，之後就比較果斷。」

林昀儒晉級4強後，下一戰的對手將是日本名將水谷隼與中國好手林高遠之間的勝方。

談到距離衛冕只差2勝，林昀儒仍不敢鬆懈，他說：「還差太遠，就一場一場準備。」