柔道／大阪大滿貫 連珍羚奪銀、楊勇緯鍍銅

2019-11-22 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



2019年大阪大滿貫於今天至24日舉行，此次中華柔道隊共派出10位選手參賽，比賽第一天便傳出佳績，分別由女子57公斤級的連珍羚獲得銀牌、男子60公斤的柔道小王子楊勇緯鍍銅。

2019柔道大滿貫今上午在大阪舉行，此場比賽許多日本柔道好手皆參與，連珍羚首先在第二輪就一路摔到黃金得分，最後拿到半勝進入第三輪，第三輪對上亞塞拜然的選手，她再度以得意技內腿摔進入八強。

八強遇上目前世界排名第39名的羅馬尼亞選手，兩人一路戰到黃金得分，最終對方因被判3支犯規，連珍羚因此晉級四強。四強賽對上日本美女選手舟久保遙香，再度摔到黃金得分，最後以招牌寢技三角勒壓進金牌戰，金牌戰與目前世界排名第12名的日本好手玉置桃對決，對方最後以寢技壓制獲勝，連珍羚則收下銀牌。

而目前世界排名第14名的柔道小王子楊勇緯今天的表現也相當搶眼，一路殺進銅牌戰的他，對上目前世界排名第22名的南韓選手，最終以三角勒夾住銅牌獲勝。這是楊勇緯的第一個大滿貫的獎牌，而且還是在日本的大滿貫奪得，他表示，真的很開心可以和連珍羚一起拿到獎牌，締造台灣歷史，他會再持續進化自己，邁向2020東京奧運。