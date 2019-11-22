桌球／T2鑽石賽新加坡站 林昀儒復仇擊退南韓張禹珍

2019-11-22 21:32 中央社 台北22日電



台灣桌球一哥林昀儒今天在T2鑽石賽新加坡站首輪，以4比2逆轉擊退南韓一哥張禹珍，闖進8強，成功報了先前在世界盃團體賽落敗的一箭之仇。

國際桌球總會（ITTF）日前發布2019年球星頒獎典禮入圍名單，世界排名第10的林昀儒同時入圍最佳男運動員以及突破新星，最終得獎名單12月11日將在中國河南鄭州市舉行的球星頒獎典禮揭曉。

林昀儒本週轉戰T2鑽石賽新加坡站，首輪對手為世界排名14的南韓一哥張禹珍，兩人剛在11月上旬的2019世界盃桌球團體賽碰頭，當時林昀儒以1比3落敗。

林昀儒今天前3局以1比2落後，由於這次比賽若24分鐘內未分出勝負，後續局數從搶11分制，變搶5分制，因前3局打完24分鐘已到，林昀儒隨後展開反攻，以5比3、5比3、5比4獲勝，挺進8強，下一戰對手將是德國的法蘭西斯卡（Patrick Franziska）。

世界排名11的台灣桌球一姐鄭怡靜今天在女單首輪迎戰排名第3的中國女將孫穎莎，以9比11、2比11連丟2局後，第3局以11比9扳回一城，但關鍵第4局仍以6比11失守，讓對手搶先聽牌，第5局在比賽時間已達24分鐘情況下，鄭怡靜以1比5吞敗。