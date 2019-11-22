光州羽賽／麟洋配晉男雙四強 林俊易遭陸光祖逆轉

2019-11-22 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋挺進四強。 聯合報系資料照 記者曾思儒／攝影 分享 facebook

總獎金20萬美元的光州大師賽今天進行到八強賽事，我國在單打選手全軍覆沒的情況下，仍有四組雙打繼續晉級，包括男雙第六種子的「麟洋配」王齊麟／李洋在台灣內戰中以21：18、22：20擊敗李哲輝／楊博軒，順利挺進到四強賽。

屬於國際羽聯超級300系列賽的光州大師賽，我國單打僅有世界排名第75名的林俊易挺進到八強賽，不過今天他碰上16強擊敗「羽球王子」王子維、世界排名第18名的大陸好手陸光祖，在苦戰三局後以21：17、18：21、10：21遭逆轉，於八強賽止步，我國選手的單打賽程也全數落幕。

不過在雙打賽事上我國選手仍持續進擊，包括兩組混雙人馬李哲輝／許雅晴苦戰三局擊敗地主組合，楊博軒／胡綾芳則是以直落二拍落第四種子馬來西亞陳炳順／吳柳螢，順利挺進到四強賽。

至於男雙第六種子「麟洋配」王齊麟／李洋今天八強賽則是與一日兩戰的李哲輝／楊博軒上演台灣內戰，兩組人馬上月才剛在法國公開賽中碰頭，並且由「麟洋配」在苦戰三局後取勝，今天再度交手仍由「麟洋配」佔上風，最終他們再以21：18、22：20直落二取勝。

而女雙僅存的許雅晴／胡綾芳，則是在八強賽與大陸組合劉玄炫／夏玉婷陷入激烈拉鋸戰，雙方首局就打到26：24由許雅晴／胡綾芳險勝，不過第二局大陸組合也以21：10扳回一城，不過決勝局許雅晴／胡綾芳重新調整後以21：17拿下勝利，明天四強賽將對上日本組合松山奈未／志田千陽。