田徑／東奧門票失利不氣餒 大迫傑續突破自我

2019-11-22 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／台北即時報導



日本長跑好手大迫傑。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

日本男子馬拉松全國紀錄保持人大迫傑，與其指導教練暨Nike全球總教練朱利安（Pete Julian）攜手來台舉辦跑者訓練營，下午出席媒體分享會，與大家分享兩人的訓練故事，師徒倆相互成長，一起實踐「Just Do It」的精神，續朝東京奧運目標邁進。

2018年10月的芝加哥馬拉松，大迫傑跑出2小時05分50秒的成績，打破日本及亞洲紀錄，為了爭取明年東京奧運參賽門票，今年9月大迫傑參與2020年東京奧運馬拉松國手的MGC賽事，不過最終只跑出第三名成績，與奧運門票擦身。

日本長跑好手大迫傑。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

日本東奧馬拉松男、女各3張門票，在MGC產生4席後，男、女只各剩1張門票，最後一張男子門票將給在日本三大賽福岡、東京、琵琶湖馬拉松改寫全國紀錄的選手，若是沒人達標，就會由去年創下日本新紀錄2小時05分50秒的大迫傑取得最後資格

雖然沒在MGC直接搶下奧運門票，但大迫傑並不氣餒，會繼續努力朝東京奧運目標邁進，接下來他預計前往肯亞移地訓練兩個半月，就是為了能繼續突破自我。

今年的東京馬拉松大迫傑在跑到約27公里處時退賽，對於明年此賽事也是拚奧運機會之一，他表示現在還沒有確定是否會參賽，「但是只要決定參賽就不會猶豫，絕對會做好萬全準備全力以赴。」

日本長跑好手大迫傑（左）與教練朱利安。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

最後，大迫傑也鼓勵所有挑戰初馬的跑者勇敢追夢，他說：「雖然跑之前多少會有些不安，但就把不安化成前進的力量，想像著邁向終點的那一刻持續向前。」