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復古窗花穿上身 在地職人打造中華隊奧運戰袍

2019-11-22 12:10聯合報 記者毛琬婷／台北即時報導

設計師周裕穎講解這次東京奧運中華隊進場戰袍設計理念。記者毛琬婷／攝影
設計師周裕穎講解這次東京奧運中華隊進場戰袍設計理念。記者毛琬婷／攝影
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2020東京奧運倒數245天，台灣竹面已取得射擊、射箭、田徑、游泳、體操及自由車等六個運動共20張門票，今天中華奧會舉行東京奧運中華隊進場服裝發表記者會，由全台首位登上紐約時裝周的周裕穎，以「鐵窗花」為發想，為中華健兒量身打造開閉幕進場服。

中華奧會表示，這次東京奧運進場服裝要以能呈現在地文化風貌、特色亮點為主軸，其中兩大條件還包含設計師必須登上世界四大時裝周或是亞洲三大時裝周，且具有制服設計經歷，有五組人馬成功入圍，最終由周裕穎脫穎而出。

「替中華隊設計進場服裝是非常大的挑戰，甚至比設計時裝還要費心力。」周裕穎表示，自己從發想開始花了約一個月時間，希望透過職人美學，也能讓大家穿得舒適且得體大方，讓運動員、教練都能穿出自信心。

周裕穎以「鐵窗花」為發想靈感創作東京奧運中華隊進場服。記者毛琬婷／攝影
周裕穎以「鐵窗花」為發想靈感創作東京奧運中華隊進場服。記者毛琬婷／攝影
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談到這次進場服的設計理念，周裕穎透露是從老屋的「鐵窗花」尋找創作靈感，運動中華奧會代表「梅花」符號製成窗花圖文，再透過數位印花將不同深淺、圖文樣式拼接設計，打造出立體修身的視覺效果。

另外，西裝外套上還有特別訂製的漆器扣，為衣服畫龍點睛，漆扣正面以金、銀為主色，祝福中華隊能摘金奪銀，扣側則以彩虹設計，也代表台灣是寫下亞洲第一通過婚姻平權，展現台灣的多元包容。

除了考量整體設計外，符合運動員需求的吸濕排汗、彈性佳也是最大考量，同時也呼應國際奧會的2020奧林匹克改革議題，布料均選用台灣專利「永續環保布料」，布料均採用環保、無毒為規劃，也希望能讓代表團亮麗出征。

設計師周裕穎講解這次東京奧運中華隊進場戰袍設計理念。記者毛琬婷／攝影
設計師周裕穎講解這次東京奧運中華隊進場戰袍設計理念。記者毛琬婷／攝影
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設計師周裕穎（中）與中華奧會顧問孫立群（左）。記者毛琬婷／攝影
設計師周裕穎（中）與中華奧會顧問孫立群（左）。記者毛琬婷／攝影
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