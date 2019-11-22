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LPGA／CME巡迴錦標賽首輪 徐薇淩暫並列第10

2019-11-22 09:50聯合報 記者毛琬婷／即時報導

LPGA封關戰CME巡迴錦標賽今天在佛羅里達的Tiburón Golf Club點燃戰火，唯一獲得出賽機會的台灣女將徐薇淩在首輪表現不俗，揮出69（-3）桿，排名暫並列第10，落後暫居榜首的南韓好手金世煐4桿。

總獎金高達500萬美元的CME巡迴錦標賽，在美國時間21日起展開四天的比桿賽，CME全球競賽積分榜前60位的選手才能取得參賽資格，大會今年除了將冠軍金提高至LPGA史上最高的150萬美元外，更開放60位球員都有相同機會爭奪。

台灣女將徐薇淩今年出賽27場，獎金累積34萬8614美元排名、排名55，CME全球競賽積分榜則為53名，順利取得參加封關戰的門票，首輪她雖在第四洞吞下柏忌，但在第六、七洞連續抓下小鳥，轉場後再有3隻小鳥、1柏忌進帳，以69桿繳卡。

上一站在台灣裙襬搖搖LPGA打下並列第四的南韓好手金世煐，狀況維持高檔，首輪一下場就展開「抓鳥秀」，前兩洞連續抓下小鳥，轉場後持續穩扎穩打，第11洞抓下首輪第五隻小鳥，第17洞的五桿洞更上演「獵鷹秀」，總計獵一鷹、抓五隻小鳥無失誤完美演出，以65（-7）桿暫居榜首。

而美國女將科達（Nelly Korda）、南韓柳簫然及英國霍爾（Georgia Hall）等三人同以67（-5）桿、2桿之差並列第二。

LPGA徐薇淩裙襬搖搖

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