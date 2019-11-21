光州羽賽／王子維落馬 麟洋配闖8強演內戰

2019-11-21 20:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



台灣「羽球王子」王子維。 歐新社 分享 facebook

總獎金20萬美元的南韓光州名人賽今天產出8強名單，我國「羽球王子」王子維雖3局不敵大陸對手陸光祖，但小將林俊易打出驚奇，世界排名75的寶島20歲小將以16：21、21：14、21：13逆轉世界排名13的泰國瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen），爆出今日大冷門。

光州名人賽屬國際羽總超級300系列賽，賽事緊接在超級500系列的香港公開賽後登場，中華羽球隊「世界球后」戴資穎和「一哥」周天成都沒參賽，5個單項唯一排上種子的是「麟洋配」王齊麟／李洋，兩人列男雙第6種子，首輪因對手退賽晉級，今天經3局大戰以18：21、21：15、21：15逆轉馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯，拿到8強門票。

「麟洋配」明天正好要碰自家人李哲輝／楊博軒，李洋和李哲輝去年前還是合作搭檔，一起打下印尼雅加達亞運男雙銅牌，季末才拆夥，明天要上演兩組人馬第2度國際賽對決，也為台將提前預約一張4強門票。

總計有6組台將闖關8強，林俊易是唯一單打代表，許雅晴、胡綾芳、李哲輝和楊博軒則是單日收穫兩勝；許雅晴混雙和李哲輝3局拍下列第8種子的馬來西亞組合陳健銘／賴沛君晉級，壓軸場再和女雙搭檔胡綾芳以21：12、20：22、21：16力退南韓組合，胡綾芳和楊博軒的混雙同樣告捷，4人明天都要面臨單日兩戰考驗。