藤球／「泰」強了 首屆台灣邀請賽泰國包雙冠

2019-11-21 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



首度舉辦的「2019台灣國際藤球邀請賽」今天畫下句點，贏得二人賽冠軍的泰國Ratchaburi藤球俱樂部，再度闖進三人賽決賽，儘管首局遭越南隊拿下，但經過調整，隨即拿出真本領，終場以17：21、21：9、21：12逆轉擊敗對手，風光包辦兩座冠軍。

藤球堪稱是泰國的國球，各項國際賽獲獎連連更充分展現實力，本次應邀來台參賽的Ratchaburi藤球俱樂部，曾經摘下8次泰國全國冠軍。冠軍賽對決越南，克服首局劣勢，展現王者氣勢，教練兼球員希宏（Chitsanuponk Seehom）強調，球員一開賽壓力太大，有些放不開，經過溝通與聊天去放鬆選手心情，就打出應有實力。

台灣國際藤球邀請賽雖是首度舉辦，但包括球場規格，裝置物的規畫，甚至最後一天還請來緯來體育台與MOE Sports轉播，顯示中華藤球協會的重視，更獲得參賽各隊的肯定，希宏就表示，比賽高規格，工作人員非常友善，辦得真的很棒，他笑說：「我們明年一定會回來衛冕。」

不只泰國，本次參賽的緬甸、越南與日本等隊，都對本次賽事的規格與規模印象深刻，更欽佩中華藤協首度舉辦國際賽就能一次到位，他們將本屆賽事的相關照片放上臉書，都獲得數萬次的讚，對台灣就是最好的國際行銷。

中華藤協理事長蔡鴻鵬強調，今年首度舉辦的「台灣國際藤球邀請賽」，接下來每年都要舉辦，首屆賽事採高規格，就是希望在藤球世界掀起熱潮，他說：「今年賽事較倉促，又接近東南亞運動會，來年經過更縝密的規畫，希望能邀請到至少10個國家參賽，還要加辦女子組賽事。」