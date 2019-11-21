光州羽賽／小將林俊易驚奇勝出 王子維3局惜敗

2019-11-21 17:49 中央社 台北21日電



世界排名75的台灣小將林俊易從會外賽起步，第二輪爆冷扳倒世界排名13的強敵，成功闖進8強。 中央社 分享 facebook

台灣「羽球王子」王子維，今天在2019光州南韓羽球大師賽男單次輪，決勝局浪費18比15領先，遭對手陸光祖連拿6分逆轉戰局，最終以18比21、21比13、18比21惜敗出局。

總獎金20萬美元（約新台幣615萬元）的2019光州南韓羽球大師賽，今天在光州女子大學體育館進行第3天賽事，世界排名26的王子維，遭遇中國第4號男單、世界排名18的陸光祖，兩人過去從未有過交手紀錄。

首局開打後雙方互探虛實，各有領先，在尾段兩人一度鏖戰至17比17平，無奈王子維沒能頂住對手攻勢，被打出一波4比1的攻勢，抱憾丟掉首局。

換場後重新再戰，前半段依舊呈現拉鋸互咬，雙方在9比9平手之際，王子維靠著10比1的「一波流」攻勢，一口氣拉開差距，也擊潰對手反撲意志，讓他以21比13拿下次局，也將局數以1比1扯平。

關鍵決勝局，雙方依舊打得難分難捨，全場共6度打平，也一路鏖戰至18比18平，無奈王子維「晚節不保」，最後連丟3分讓出晉級門票，以些微之差吞敗。

王子維雖闖關失利，世界排名75的台灣小將林俊易則有驚奇之舉，從會外賽起步的他，今天次輪面對大會第7種子、泰國華裔好手王高倫，他在首局16比21先失的劣勢下，以21比14、21比13連趕2局，爆冷扳倒世界排名13的強敵，成功闖進8強。

現年20歲的林俊易，今年6月曾在世界巡迴賽超級300系列的美國公開賽奪冠，這次光州南韓公開賽則是他繼美國公開賽後，再次挺進男單8強窄門，而他下一輪對手，就是擊敗王子維的中國好手陸光祖。