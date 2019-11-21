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射擊／世界盃年終賽 林穎欣10公尺空氣步槍摘銀

2019-11-21 14:59聯合報 記者劉肇育／即時報導

林穎欣在世界盃年終總決賽女子10公尺空氣步槍射下銀牌。圖／中華民國射擊協會提供
林穎欣在世界盃年終總決賽女子10公尺空氣步槍射下銀牌。圖／中華民國射擊協會提供
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在中國大陸福建莆田舉行的ISSF射擊世界盃年終總決賽，我國好手林穎欣在女子10公尺空氣步槍決賽中，以0.1分差距不敵印度好手瓦拉里萬（Elavenil Valarivan），仍收下銀牌佳績，這也是她繼八月份的里約站奪銅後，再一次拿下獎牌。

林穎欣今年8月才剛在射擊世界盃里約站於10公尺空氣步槍項目拿下銅牌，為我國射下明年東京奧運第三張射擊門票，這次世界盃年終總決賽她也與田家榛、吳佳穎、呂紹全一同受邀參賽，而四人正好都是為我國射下奧運資格的選手。

其中吳佳穎與林穎欣今天分別闖進女子10公尺空氣手槍與10公尺空氣步槍決賽，最終吳佳穎在決賽以第五名成績作收，而在10公尺空氣步槍預賽射出632.3分最佳成績晉級到決賽的林穎欣，則是在與印度選手瓦拉里萬一路拉鋸下，最終以0.1分差距與金牌擦身而過。

中華民國射擊協會秘書長陳武田表示，儘管這次世界盃總決賽已與奧運席次無關，但能參賽的選手都是從去年世錦賽到今年世界盃表現最亮眼的好手，能獲得邀請參賽實屬不易。

陳武田指出，明年東京奧運席次爭奪戰在月初的亞洲射擊錦標賽後已全數落幕，我國最終確定擁有五席參賽資格，並從八月起就開始透過國內外賽事進行積分選拔，東京奧運國手人選預計在年底的全國排名總決賽後出爐。

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