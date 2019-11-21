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高球／膝傷未癒 球王凱普卡退出總統盃

2019-11-21 18:20世界日報 記者廖廷儀／綜合報導

膝傷未癒，球王凱普卡退出總統盃。 美聯社
膝傷未癒，球王凱普卡退出總統盃。 美聯社
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距離總統盃高球賽只剩下三周，美國隊20日收到壞消息，球王凱普卡（Brooks Koepka）由於膝傷未癒、遺憾退出，美國隊將少了這位重要戰力。

「身為美國隊一份子是莫大光榮，但我真的無法參加，」凱普卡在聲明中說，他是於10月在南韓參賽時受傷，「自從受傷之後，我就一直與伍茲（Tiger Woods）保持聯繫，讓他知道我復健的進度，也讓他知道我盡了一切努力，但是很遺憾的，我的傷勢需要更多時間才能完全好。」

美國隊隊長老虎伍茲已經決定替代人選，由佛勒（Rickie Fowler）入選美國隊。

凱普卡是近兩年來高壇成績最好的球員，在大賽尤其犀利，今年共贏得三項賽事冠軍，包括在PGA錦標賽衛冕成功，在名人賽與美國公開賽都是亞軍，穩定度極高，很少有大起大落表現。

膝傷已經困擾凱普卡一陣子，不過他始終沒有公開詳細傷勢。伍茲表現，凱普卡很早就告訴他這件事，讓他做好準備、必要時就換人。

「凱普卡跟我談了，他很失望，」伍茲說，「我告訴他，要他好好養傷；他不能來真的很可惜，他在球場上與休息室都是我們的重要資產。」

2019年總統盃將於12月12日至15日在澳洲墨爾本舉行。

伍茲Rickie FowlerPGA錦標賽

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