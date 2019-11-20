藤球／台灣邀請賽地主無緣四強 球員受刺激瞄準亞運

2019-11-20 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／台北即時報導



中華藍不敵日本，無緣挺進台灣國際藤球邀請賽三人賽四強。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

首度舉辦的台灣國際藤球邀請賽，今天舉行三人賽預賽，我國兩支代表隊中華藍、白在與列強一路激戰後，最終都無緣挺進四強，不過選手也直言這次賽事讓他們受益良多，未來將會朝著前進亞運的目標繼續努力。

首屆台灣國際藤球邀請賽除了中華藍、白兩支我國代表隊外，另有泰國、緬甸、越南、日本和伊拉克參賽，在前兩日的二人賽中，中華藍隊最終在四強賽敗給泰國，但仍以並列銅牌作收。

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而今天的三人賽預賽，中華藍與泰國、日本、伊拉克分在同組，而中華白則與越南、緬甸同組，分組前兩名的隊伍將能晉級到明天的四強賽，不過中華藍在首場比賽碰上實力堅強的泰國，就以7：21、11：21直落二吞敗，第二場比賽則以兩個21：7擊敗伊拉克，讓最後一場與日本之戰形成晉級關鍵戰。

面對實力相近的日本，中華藍雖然開賽一度領先，並在第一局率先取得局點，但卻未能趁勢拿下勝利，反以21：23讓對手先下一城，第二局日本則是延續首局氣勢一路領先，反觀中華藍卻無法有所反彈，以13：21敗下陣來無緣四強；至於中華白預賽則是接連不敵越南與緬甸，同樣無緣晉級四強。

雖然無法挺進四強，但中華隊教練與球員都對於能夠參與首屆台灣邀請賽表示受益良多，中華藍教練鄭力元說：「這次收穫真的很大，讓選手能夠與這些高水準的選手較量，未來他們在訓練上就可以透過意象學習和模仿，相信對於他們的實力提昇會有很大幫助。」

而中華藍陶秉業也說：「經過這次比賽讓我知道自己應該要能跳得更高，因為真的看到太多怪物了，不管是來自泰國還是緬甸的，未來也希望朝著前進亞運的目標做努力。」