足球／六隊通過俱樂部認證 台中藍鯨開女足先例

2019-11-20 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



剛在木蘭聯賽完成三連霸的台中藍鯨有條件通過國內聯賽執照認證。圖／中華足協提供 分享 facebook

今年中華足協將推動國內本土聯賽健全化作為主要任務之一，因此，在年初隨即推動並積極輔導台灣企業甲級足球聯賽隊伍及鼓勵台灣木蘭足球聯賽隊伍通過亞足聯俱樂部執照認證和中華足協國內聯賽執照認證，最終共有六隊通過認證。

這次通過認證的球隊包括北市大同、高市台電、航源FC和台南市台灣鋼鐵等四支隊伍有條件通過2020亞足聯俱樂部執照認證，明年球季有資格報名參加亞足聯盃（AFC Cup）賽事，而銘傳大學則是有條件取得國內聯賽執照認證。最大亮點是今年木蘭聯賽冠軍隊伍台中藍鯨有條件通過國內聯賽執照認證，創下亞洲女足隊伍先例。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

亞足聯俱樂部執照是亞足聯為協助並確保會員國國內聯賽健全發展，同時協助俱樂部穩定成長而設立的制度。通過亞足聯俱樂部執照認證的隊伍必須在運動條件、俱樂部基礎設施、人員行政、法規制度、俱樂部財政等五大條件符合亞足聯的標準，唯有取得亞足聯俱樂部執照認證的隊伍才能參加亞足聯所舉辦的跨國俱樂部賽事。

而今年木蘭聯賽冠軍隊伍台中藍鯨今年有條件通過中華足協國內聯賽執照認證，創下亞洲女子隊伍先例。在本年度的審查中，台中藍鯨以高規格的亞足聯俱樂部認證條件送件，亦取得有條件通過的判定，惟前亞足聯俱樂部執照認證目前仍是針對男足跨國俱樂部賽事而設，故台中藍鯨在目前尚無男子隊伍情況下尚無法取得執照。但台中藍鯨有條件通過中華足協國內聯賽執照認證的嘗試，仍然創下亞洲女足先例，同時亞足聯總部對於台中藍鯨的經營成果予以肯定。

中華足協指出，今年在足協的協助與輔導下台灣企業甲級足球聯賽8隊中有5隊取得認證，木蘭聯賽隊伍也由台中藍鯨率先取得認證作為領頭羊帶領其他隊伍前進。相信只有從本土聯賽的健全，才有辦法讓台灣足球真正穩健成長、茁壯。未來也將會持續推動相關認證，協助俱樂部與國際接軌。