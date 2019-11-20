親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
HBL
綜合
路跑

韓國瑜被爆大安區疑似也有房 韓辦發聲明告媒體

鳳凰颱風逼近 氣象局不排除發布陸海警

運動筆記與你一起用跑步守護地球唐星兒路跑~理解與支持
健行筆記【桃園復興】秋陽下森林尋幽．東眼山連走親子峰步道新北·瑞芳 ▎入秋小錐麓
NBA賽事精華- 太陽 vs. 國王 (11月20日)今日最佳好球- LeBron James (11月20日)

足球／六隊通過俱樂部認證 台中藍鯨開女足先例

2019-11-20 15:15聯合報 記者劉肇育／即時報導

剛在木蘭聯賽完成三連霸的台中藍鯨有條件通過國內聯賽執照認證。圖／中華足協提供
剛在木蘭聯賽完成三連霸的台中藍鯨有條件通過國內聯賽執照認證。圖／中華足協提供
分享

今年中華足協將推動國內本土聯賽健全化作為主要任務之一，因此，在年初隨即推動並積極輔導台灣企業甲級足球聯賽隊伍及鼓勵台灣木蘭足球聯賽隊伍通過亞足聯俱樂部執照認證和中華足協國內聯賽執照認證，最終共有六隊通過認證。

這次通過認證的球隊包括北市大同、高市台電、航源FC和台南市台灣鋼鐵等四支隊伍有條件通過2020亞足聯俱樂部執照認證，明年球季有資格報名參加亞足聯盃（AFC Cup）賽事，而銘傳大學則是有條件取得國內聯賽執照認證。最大亮點是今年木蘭聯賽冠軍隊伍台中藍鯨有條件通過國內聯賽執照認證，創下亞洲女足隊伍先例。

亞足聯俱樂部執照是亞足聯為協助並確保會員國國內聯賽健全發展，同時協助俱樂部穩定成長而設立的制度。通過亞足聯俱樂部執照認證的隊伍必須在運動條件、俱樂部基礎設施、人員行政、法規制度、俱樂部財政等五大條件符合亞足聯的標準，唯有取得亞足聯俱樂部執照認證的隊伍才能參加亞足聯所舉辦的跨國俱樂部賽事。

而今年木蘭聯賽冠軍隊伍台中藍鯨今年有條件通過中華足協國內聯賽執照認證，創下亞洲女子隊伍先例。在本年度的審查中，台中藍鯨以高規格的亞足聯俱樂部認證條件送件，亦取得有條件通過的判定，惟前亞足聯俱樂部執照認證目前仍是針對男足跨國俱樂部賽事而設，故台中藍鯨在目前尚無男子隊伍情況下尚無法取得執照。但台中藍鯨有條件通過中華足協國內聯賽執照認證的嘗試，仍然創下亞洲女足先例，同時亞足聯總部對於台中藍鯨的經營成果予以肯定。

中華足協指出，今年在足協的協助與輔導下台灣企業甲級足球聯賽8隊中有5隊取得認證，木蘭聯賽隊伍也由台中藍鯨率先取得認證作為領頭羊帶領其他隊伍前進。相信只有從本土聯賽的健全，才有辦法讓台灣足球真正穩健成長、茁壯。未來也將會持續推動相關認證，協助俱樂部與國際接軌。

中華足協

相關新聞

足球／深耕基層獲肯定 呂桂花獲頒最佳草根足球領袖

2019-11-20 14:59

亞青拳擊賽／柯媛蒨稱冠 台灣首位摘金女拳王

2019-11-20 11:40

藤球／台首屆國際邀請賽 對手「泰」強地主拿季軍

2019-11-20 00:16

自由車／馮俊凱遞補進東奧 中華隊已達20席

2019-11-19 23:48

光州羽賽／寶島內戰出線 李許配率先闖關

2019-11-19 21:36

藤球／「泰」強了！ 泰國收台灣國際邀請賽首冠

2019-11-19 19:04

自由車／繼京奧後再奪東奧資格 馮俊凱笑稱專跑亞洲線

2019-11-19 15:04

蓋選手村太花錢 Airbnb將贊助奧運住宿

2019-11-19 12:35

ATP年終賽／奪冠創紀錄 西西帕斯：美夢成真

2019-11-19 00:18

藤球／35歲國手詹宇庭 國際賽吸經驗傳承後輩

2019-11-18 21:44

網球／海碩盃冠軍進補 吳芳嫺、李亞軒排名三級跳

2019-11-18 21:18

藤球／12歲小球員成亮點 伊拉克守承諾來台參賽

2019-11-18 21:16

高球／TLPGA理事長交接 劉依貞回鍋

2019-11-18 20:17

藤球／國際邀請賽中華藍射日奪勝 明碰緬甸爭晉級

2019-11-18 19:45

香港羽賽／理工大學衝突封館 地主奪金振奮

2019-11-18 16:03

PGA／馬亞柯巴菁英賽 潘政琮後兩輪抓下9鳥

2019-11-18 15:44

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／安東尼回歸首秀10分 拓荒者不敵鵜鶘

2019-11-20 11:31

NBA／戰前東家飆致命三分彈 喬治：雷霆有光明未來

2019-11-19 16:14

NBA／安東尼轉戰拓荒者改穿00號 IG曝原由

2019-11-20 09:48

NBA／一日創三大紀錄 唐西奇：總有你想不到的紀錄

2019-11-19 17:53

NBA／勇士終於贏了 宰灰熊中止7連敗

2019-11-20 11:59

馬刺無傷兵竟吞6連敗 波波維奇江郎才盡了嗎？

2019-11-20 07:00

NBA／詹皇大三元、AD34分 率湖人奪5連勝

2019-11-20 14:34

破百球後續投變數多 臨場應變才是真功夫

2019-11-20 07:00

12強／吳昇峰個性像陳禹勳 許順益：6搶1好用

2019-11-19 17:06

12強／中華隊備戰6搶1 跑壘觀念還要精進

2019-11-19 16:07

日職／蕭一傑向火腿請辭 王柏融得另找隨身翻譯

2019-11-20 09:05

NBA／莫蘭特季初一鳴驚人 柯爾：有艾佛森味道

2019-11-20 13:15

NBA／舊成員返洛城鬥快艇 喬治致勝3分彈讓雷霆飲恨

2019-11-19 15:40

NBA／看不到安東尼回歸秀 詹姆斯喊可惜

2019-11-20 10:09

NBA／安東尼00號戰袍回歸 過去一年如雲霄飛車

2019-11-20 08:48

HBL／預賽前碰傷兵潮 南山傷腦筋

2019-11-19 18:03

12強／拚6搶1沒問題 吳昇峰「愈多人愈想表現」

2019-11-19 23:54

NBA／「跨下過人」成招牌 楊恩：5年級就用

2019-11-20 11:00

NBA／家有喜事暫別球隊 教頭稱卡特回歸在即

2019-11-20 12:30

日職／張奕留大阪自主訓練 明年想拚完封

2019-11-20 10:53

NBA／唐斯轟進7記三分球 灰狼客場力壓爵士

2019-11-19 16:16

NBA／挑戰判決成功 快艇教頭笑稱對新制改觀

2019-11-20 00:13

NBA／布朗重掌澳洲兵符 子弟兵西蒙斯有望助拳

2019-11-20 12:14

全勤出賽超困難 大聯盟應考慮設「勞苦功高獎」

2019-11-20 07:00

MLB／布勒不滿意媒體照片 貝林格虧：你就長這樣

2019-11-20 08:07

挺棒進東奧／跑壘瑕疵多 6搶1沒本錢再犯錯

2019-11-20 00:08

12強／亞運屠韓提升層級 吳昇峰再扮最強銀行員

2019-11-19 18:48

NBA／為何選擇拓荒者 安東尼：一切透明化

2019-11-20 14:22

NBA／比爾續留巫師 稱深受諾維茨基與艾倫啟發

2019-11-20 13:52

HBL／後喬楚瑜時代 光復培養在地人

2019-11-19 17:06

黑豹旗／仁義高中闖16強 王牌先發想三振平鎮、穀保

2019-11-19 19:52

NBA／對30隊都繳大三元 詹皇搶先衛少成第一人

2019-11-20 15:11

光州羽賽／寶島內戰出線 李許配率先闖關

2019-11-19 21:36

自由車／馮俊凱遞補進東奧 中華隊已達20席

2019-11-19 23:48

HBL／主戰中鋒膝蓋動刀 南山女籃先不談連霸

2019-11-19 20:32

重光盃少棒／龜山單日兩勝進4強 挑戰3連霸

2019-11-19 19:18

藤球／「泰」強了！ 泰國收台灣國際邀請賽首冠

2019-11-19 19:04

HBL／男預賽明開打 「全村希望」新屋挑戰兩山

2019-11-20 00:11

亞青拳擊賽／柯媛蒨稱冠 台灣首位摘金女拳王

2019-11-20 11:40

HBL／減塑、做公益 108學年注入新元素

2019-11-19 15:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top