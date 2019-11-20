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足球／深耕基層獲肯定 呂桂花獲頒最佳草根足球領袖

2019-11-20 14:59聯合報 記者劉肇育／即時報導

中華足協副理事長呂桂花獲得亞足聯頒發2019最佳草根足球領袖特別表彰。圖／中華足...
中華足協副理事長呂桂花獲得亞足聯頒發2019最佳草根足球領袖特別表彰。圖／中華足協提供
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暨今年年中中華足協獲得亞足聯草根發展銅牌獎肯定後，近期中華足協草根發展又傳來捷報，中華足協副理事長呂桂花教練於今年亞足聯舉辦的女子足球會議中獲得亞足聯頒發2019最佳草根足球領袖特別表彰。另外，來自花蓮長期深耕地方的武士岸足球俱樂部雖然有獲得提名競爭2019最佳草根俱樂部獎，但未能獲獎。

呂桂花近年來深耕台中當地足球發展，經營的球隊台中藍鯨月初才在2019木蘭聯賽賽場上完成三連霸壯舉，更在季後賽首開台灣本土足球聯賽先例進行售票，被譽為目前台灣足球俱樂部的經營典範。台中藍鯨不僅僅是一線隊伍強盛，台中藍鯨在地方開設的草根足球俱樂部也大受好評。

除經營台中藍鯨外，呂桂花教練更結合台灣體大及教育部資源在全台巡迴開設足球學校，邀請國外講師來台授課提供台灣本土教練進修教育機會，並提供全台各地小球員接受菁英教練指導訓練的機會。

呂桂花教練長期在台中乃至全台深耕基層的成果今年終於獲得亞足聯肯定，獲頒2019最佳草根足球領袖特別表彰。另外，由鐵木洛帝教練所帶領，深耕花蓮當地基層足球多年的武士岸足球俱樂部今年雖然獲得中華足協提名推薦今年的亞足聯草根俱樂部獎，但可惜今年競爭激烈讓武士岸足球俱樂部成為遺珠。

中華足協指出，今年足協連續兩次在草根足球發展上獲得亞足聯獎項肯定證明中華足協積極深耕基層足球的承諾與成果，相信只有厚實的基層才有可能讓聯賽職業化乃至提升整體足球競爭力成為可能。在足球發展這條路上沒有捷徑，未來會持續深耕草根足球，為未來20年的台灣足球打下良好根基。

中華足協

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