光州羽賽／寶島內戰出線 李許配率先闖關
2019-11-19 21:36
聯合報 記者曾思儒
／即時報導
總獎金20萬美金的南韓光州名人賽今天點燃戰火，混雙會內賽首輪就上演「寶島內戰」，李哲輝／許雅晴歷經3局大戰以21：19、20：22、21：15力退李洋／楊景惇，成為第一組挺進第2輪的台將。
光州名人賽屬國際羽總超級300系列賽，賽事緊接在超級500系列的香港公開賽後登場，中華羽球隊「世界球后」戴資穎和「一哥」周天成都沒參賽，5個單項唯一排上種子的是「麟洋配」王齊麟／李洋，兩人列男雙第6種子。
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今天首日賽程由會外賽和混雙部分會內賽先登場，王齊麟和李洋也和各自搭檔分頭出擊，但王齊麟／程琪雅、李洋／楊景惇先後落馬，李芳任／張淨惠也沒能闖關，只有李哲輝／許雅晴嘗到會內勝利。
明天5項會內賽全面開戰，包括男單「羽球王子」王子維、呂家弘和女單白馭珀等好手都將出賽；目前世界排名26的王子維將碰世界排名54的丹麥斯文森（Victor Svendsen），女單世界排名39的白馭珀則要對世界排名25的大陸19歲小將王祉怡。
原定明天迎接首戰的「麟洋配」多得到一天休息時間，首輪要碰的地主組合高成炫／申白喆退賽，送寶島第一男雙提前晉級16強。
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