藤球／「泰」強了！ 泰國收台灣國際邀請賽首冠

2019-11-19 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



無愧是藤球強權，泰國隊今天在首度舉行的台灣國際藤球邀請賽雖遇緬甸隊挑戰，仍以2：1的局數順利摘下二人賽冠軍，地主中華藍隊則和越南隊並列季軍。

首屆台灣國際藤球邀請賽連同地主的中華藍隊和中華白隊在內，還有泰國、緬甸、越南、日本和伊拉克與會，其中泰國是公認實力最堅強的隊伍，累積亞運已進帳26金；賽事展開後，泰國也一如預期闖進4強，並在今天先登場的4強賽以21：16、21：3擊敗地主中華藍，率先拿到最終戰門票。

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緬甸另場4強賽力退越南隊，和泰國冠軍戰會師，但一開賽就連續出現兩球發球失誤，加上泰國攻擊、封網都有斬獲，局末點緬甸再奉送發球失誤，讓泰國以21：11先下一城。

緬甸第二局反撲，一路領先雖被泰國18：18追平，但靠攻擊得手和泰國發球失誤送分，以21：18扳平局數，決勝局更和泰國一路緊咬比數，泰國直到18：18才連拿2分、率先取得「冠軍點」，最終就在攻擊得手下以21：18收下首屆台灣國際藤球邀請賽的第一座冠軍。