HBL／減塑、做公益 108學年注入新元素
2019-11-19 15:57
聯合報 記者曾思儒
／即時報導
108學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）預賽21日正式開戰，今年賽事提倡減塑政策，高中體總並攜手勞倫斯體育公益計畫，為賽季注入新元素。
HBL預賽由男甲級先點燃戰火，上學年8強和今年資格賽脫穎而出的8支隊伍，21日到25日將在台北體育館爭取12強高雄複賽門票；女子組12強預賽則是下月24日高雄開戰，只有8隊能前進明年2月登場的8強賽。
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高中體總會長胡劍峰提到，今年賽事從「教育」層面出發，為提倡環保減塑，從資格賽開始就將賽事用水改成桶裝水，另配給每支隊伍專用環保水瓶，資格賽獲得不錯迴響，預賽也會持續進行，讓參賽球隊身體力行「愛地球」。
今年賽會改變還有推動決賽門票新制，明年3月7日和8日進行的最終賽程，今年將改採上、下半場制，上午兩場比賽後將清空台北小巨蛋，讓更多球迷有機會進場感受HBL的魅力。
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