親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

吳欣盈列不分區第七 蔡壁如爆：她知道沒機會進國會

新黨明天提出不分區名單 邱毅掛頭牌

運動筆記美麗的愛情車站空拍北得拉曼Trail Run
健行筆記【桃園復興】秋陽下森林尋幽．東眼山連走親子峰步道新北·瑞芳 ▎入秋小錐麓
NBA賽事懶人包 (11月19日)今日十大好球 (11月19日)

HBL／減塑、做公益 108學年注入新元素

2019-11-19 15:57聯合報 記者曾思儒／即時報導

男預賽16隊和女預賽12隊代表今天一同出席HBL開賽記者會。記者潘俊宏／攝影
男預賽16隊和女預賽12隊代表今天一同出席HBL開賽記者會。記者潘俊宏／攝影
分享
108學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）預賽21日正式開戰，今年賽事提倡減塑政策，高中體總並攜手勞倫斯體育公益計畫，為賽季注入新元素。

HBL預賽由男甲級先點燃戰火，上學年8強和今年資格賽脫穎而出的8支隊伍，21日到25日將在台北體育館爭取12強高雄複賽門票；女子組12強預賽則是下月24日高雄開戰，只有8隊能前進明年2月登場的8強賽。

高中體總會長胡劍峰提到，今年賽事從「教育」層面出發，為提倡環保減塑，從資格賽開始就將賽事用水改成桶裝水，另配給每支隊伍專用環保水瓶，資格賽獲得不錯迴響，預賽也會持續進行，讓參賽球隊身體力行「愛地球」。

今年賽會改變還有推動決賽門票新制，明年3月7日和8日進行的最終賽程，今年將改採上、下半場制，上午兩場比賽後將清空台北小巨蛋，讓更多球迷有機會進場感受HBL的魅力。

男預賽16隊和女預賽12隊代表今天一同出席HBL開賽記者會。記者潘俊宏／攝影
男預賽16隊和女預賽12隊代表今天一同出席HBL開賽記者會。記者潘俊宏／攝影
分享

HBL

相關新聞

自由車／繼京奧後再奪東奧資格 馮俊凱笑稱專跑亞洲線

2019-11-19 15:04

蓋選手村太花錢 Airbnb將贊助奧運住宿

2019-11-19 12:35

ATP年終賽／奪冠創紀錄 西西帕斯：美夢成真

2019-11-19 00:18

藤球／35歲國手詹宇庭 國際賽吸經驗傳承後輩

2019-11-18 21:44

網球／海碩盃冠軍進補 吳芳嫺、李亞軒排名三級跳

2019-11-18 21:18

藤球／12歲小球員成亮點 伊拉克守承諾來台參賽

2019-11-18 21:16

高球／TLPGA理事長交接 劉依貞回鍋

2019-11-18 20:17

藤球／國際邀請賽中華藍射日奪勝 明碰緬甸爭晉級

2019-11-18 19:45

香港羽賽／理工大學衝突封館 地主奪金振奮

2019-11-18 16:03

網球／新星稱霸年終賽 世代交替3巨頭真有影？

2019-11-18 16:01

足球／C羅國腳射99球 葡萄牙邁向歐國盃衛冕路

2019-11-18 15:52

PGA／馬亞柯巴菁英賽 潘政琮後兩輪抓下9鳥

2019-11-18 15:44

網球／澳洲壞小子有悔意 休威特接納他重返國家隊

2019-11-18 14:43

ATP年終賽／西西帕斯封王 3年前是汀恩陪打員

2019-11-18 09:26

海碩盃／李亞軒、吳芳嫺雙打 暌違5年留住金盃

2019-11-18 00:26

ATP年終賽／無緣決賽 費德勒期待新球季

2019-11-17 23:19

各級學校民俗體育競賽 舞龍舞獅熱鬧登場

2019-11-17 23:07

香港羽賽／陳雨菲連兩周摘冠 排名緊追戴資穎

2019-11-17 21:23

海碩盃／拍下衛冕軍 俄羅斯美女7冠收關

2019-11-17 19:42

海碩盃／為台奪冠 李亞軒、吳芳嫺瞄準澳網外卡

2019-11-17 17:55

藤球／台灣國際邀請賽登場 「骨灰級」國手喊感動

2019-11-17 17:15

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／格林補灌隊友驚呆 庫茲瑪：不知他會灌籃

2019-11-18 17:11

NBA／加入湖人獲布萊恩支持 詹皇：非常特別

2019-11-18 17:26

NBA／衛少本季第3度「大三元」 火箭衝出8連勝

2019-11-19 12:04

12強／搶最後2張東奧棒球門票 美國都沒必勝把握

2019-11-18 19:39

日本奪冠牛棚貢獻大 岸孝之犧牲打成終局之戰

2019-11-19 07:00

12強／打完12強添信心 江少慶先休息等新合約

2019-11-18 20:19

12強／近千球迷迎接中華隊返台 胡金龍百感交集

2019-11-18 19:42

NBA／空中第一時間補扣成焦點 格林推特曝賽後遭藥檢

2019-11-19 10:10

影／12強排名寫新高 中華隊回來了！

2019-11-18 19:29

旅外強投缺席 6搶1戰力陷危機

2019-11-19 00:10

NBA／勇士西區墊底 格林：低勝率前所未有

2019-11-19 09:43

12強／6搶1拚奧運門票 陳鴻文：沒什麼理由不打

2019-11-18 19:51

NBA／未來當馬刺老闆？ 帕克：這是挑戰

2019-11-19 09:05

NBA／向黑曼巴致敬！詹皇發威 格林爆扣

2019-11-19 00:13

NBA／主力全受傷 勇士苦吞7連敗

2019-11-19 00:15

NBA／「我還能打」 39歲克勞佛耐心等東家

2019-11-18 19:29

NBA／唐西奇穿其代言鞋飆42分 柯瑞：我喜歡他的品味

2019-11-19 12:11

12強／美國防部緩兵役 宋恩有望替美國打6搶1

2019-11-19 09:41

NBA／布萊恩現身湖人主場觀賽 楊恩：他帶女兒來看我

2019-11-19 10:43

12強／看中華隊很感動 張育成讚江少慶投出霸氣

2019-11-18 17:13

NBA／30隊戰力排行 湖人擠下綠衫軍躍居榜首

2019-11-19 10:34

MLB／名人堂公布候選人名單 基特挑戰全票過關

2019-11-19 07:54

NBA／厄文連兩戰休兵 溜馬哈勒戴兄弟轟44分撕裂籃網

2019-11-19 12:13

NBA／首度搭檔喬治再等等 雷納德預計連3場掛免戰牌

2019-11-19 10:06

12強／洪一中請辭決定不變 盼中華隊6搶1拿到奧運門票

2019-11-18 19:47

NBA／讚哈登史上最優秀得分手 衛少：別把偉大正常化

2019-11-19 14:30

MLB／偷暗號風波未平 太空人加薪重簽古巴一壘手

2019-11-19 10:12

12強／千名球迷接機 中華隊誓言再拚

2019-11-19 00:07

NBA／阿努諾比領銜飆分 暴龍下半場轟垮黃蜂

2019-11-19 11:40

NBA／舊成員返洛城鬥快艇 喬治致勝3分彈讓雷霆飲恨

2019-11-19 15:40

日職／今年重現赴美熱潮 4人叩關大聯盟

2019-11-19 12:24

ATP年終賽／奪冠創紀錄 西西帕斯：美夢成真

2019-11-19 00:18

NBA／深陷交易傳聞 勒夫：順其自然

2019-11-19 14:29

NBA／贏球嗨過頭 希爾德這一腳要76萬元

2019-11-19 10:07

NBA／今日戰績表 火箭哈登36分、衛少大三元聯手取8連勝

2019-11-19 14:18

NBA／紀錄片獲艾美獎肯定 羅斯IG感謝母親

2019-11-19 11:58

NBA／安戴托昆波連13場雙十 公鹿贏得4連勝

2019-11-19 13:06

NBA／上周東西區最佳球員 哈登、佛西維奇獲選

2019-11-19 10:02

NBA／勒夫本季首度因傷缺賽 騎士不敵尼克

2019-11-19 12:52

12強／中華隊備戰6搶1 跑壘觀念還要精進

2019-11-19 16:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top