自由車／繼京奧後再奪東奧資格 馮俊凱笑稱專跑亞洲線

2019-11-19 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



馮俊凱目前效力於世界一級車隊巴林美利達。圖／Bettiniphoto提供 分享 facebook 通過2019年亞錦賽公路賽銅牌的好成績，效力於巴林美利達車隊（Team Bahrain Merida）的我國自由車一哥馮俊凱，今天經由國際自由車總會（UCI）確認，將成為2020東京奧運男子公路賽參賽名單中的一員。

這也是馮俊凱繼2008年北京奧運的領先計分賽後，再次挺進自由車運動競技的最高殿堂，期待已久的奧運資格終於底定，他也在第一時間分享心情，「很高興中華隊在奧運自由車項目的出賽沒有間斷，這幾年我也參加過很多大型的比賽，這次的心情還是比較平靜吧，收到確認參賽的消息，反而是要好好研究這條路線，以完賽為第一目標。」

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馮俊凱上月剛在全運會中完成公路賽六連霸壯舉，雖然當時就一度傳出他將有機會取得東京奧運門票，不過在今天經由UCI確認後，讓心情變得更加篤定，並將以此為目標進行備戰，「在賽前的準備方面，也是希望能到現場實地演練，除了完賽，也會想要嘗試突圍，但是在這種高等級、困難的單日賽，爭取曝光和順利完賽，往往只能選擇一項，必須要取得一個很好的平衡點。」

而這也將是馮俊凱繼北京奧運後，再一次取得奧運參賽資格，讓他打趣的表示自己「專跑亞洲線」，並希望藉由與世界好手的競爭，讓台灣車手身影再一次出現在國際舞台，「主要國家的實力還是很強，藉由自己這幾年在世巡賽發展的經驗，看看能不能在一些很好的時機發動攻擊，想辦法爭取一些表現，希望在電視機上，讓大家看到台灣的選手在上面奮戰的身影。」

明年東京奧運男子公路賽的總長為234公里，選手們將從東京都的武蔵野之森公園出發，翻越道志みち、籠坂峠、富士山麓／須山地區、三國峠等多個坡段，最後進入富士國際賽車場的終點，總爬升上看4865公尺。

馮俊凱也是為我國爭取到明年東京奧運第20個參賽資格，日前已有包括射箭、射擊、體操、游泳、田徑等項目共計拿下19個參賽席次。