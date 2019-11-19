蓋選手村太花錢 Airbnb將贊助奧運住宿

2019-11-19 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／即時報導



Airbnb 共同創辦人Joe Gebbia（右） 與國際奧林匹克委員會主席Thomas Bach（左）共同簽署協議。圖／Airbnb 提供 分享 facebook 國際奧林匹克委員會 （IOC） 和Airbnb今天共同宣布將展開為期九年、涵蓋五次的奧運合作關係(含冬奧)，從2020年到2028年，主要解決巴黎2024年夏季奧運的問題。未來Airbnb將贊助奧運住宿，也能為當地房東與社區帶來直接收入。

Airbnb表示，這份協議中的住宿條款，將降低奧運籌委會和相關各界的成本，使為了奧運而興建住宿設施的需求降至最低。Airbnb也將與國際帕拉林匹克委員會 （IPC） 攜手合作，鼓勵更多房東提供適合身心障礙人士或滿足其他無障礙環境需求的房源。

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Airbnb 共同創辦人Joe Gebbia 表示，他們的合作夥伴關係將確保未來的奧運在包容性、無障礙程度和永續發展上更勝以往，為運動員和當地社區帶來長遠的好處。

國際奧會主席 Thomas Bach表示，這種創新合作夥伴關係對奧會的策略大有助益，使他們得以確保奧運效率十足地籌辦之際，同時兼顧永續發展，並為當地社區留下正面影響。Airbnb 還能為世界各地的運動員帶來新機會，讓他們藉由推廣體育活動及奧林匹克價值觀，來拓展直接收入的來源。

Airbnb表示，此次合作夥伴關係預計將於九年間增加數十萬名Airbnb房東和體驗達人，使當地居民有機會為來訪粉絲、運動員及其他奧林匹克運動相關人士提供住宿與在地體驗，藉此賺取額外收入。