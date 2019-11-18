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PGA／潘政琮兩輪猛打9鳥 馬亞科巴菁英賽並列11

2019-11-18 22:37中央社 台北18日電

台灣旅美高球好手潘政琮今天在馬亞科巴高球菁英賽單日連打2輪，打好打滿的他累計打下9鳥、沒有任何柏忌，4回合總計以低於標準13桿的271桿並列第11作收。

總獎金720萬美元（約新台幣2億2147萬元）的2019馬亞科巴菁英賽，在墨西哥的艾爾卡馬隆高爾夫俱樂部進行4回合賽事，美國選手陶德（Brendon Todd）經過今天上半天補賽，以低於標準20桿的264桿拿下冠軍。

馬亞科巴菁英賽今年被雨神攪局，首回合因暴雨造成球場積水導致賽事順延，潘政琮在最後一天「趕進度」，單日連趕2輪、拚完36洞，密集出賽對他的表現非但沒有造成影響，打好打滿的他單日沒有任何柏忌，還猛打9鳥，排名也從前兩回合的並列第31，竄上並列第11。

潘政琮今年4月在傳承高球賽奪得PGA生涯首冠，也是近32年首名在PGA奪冠的台灣高球選手，5月他又在嘉信高球賽並列第3，也是他今年PGA代表作。

在年底的馬亞科巴菁英賽，潘政琮再次奮起暴衝，今天他在第3輪先打下5個博蒂，沒有任何柏忌，繳出最佳的66桿，隨後他提桿再上，又在第4輪打下4鳥、67桿，用完美表現替比賽畫下句點。

潘政琮完賽後，後面出發的組合礙於天色已暗，仍有部分選手還未完成比賽，台灣時間今晚8時30分進行最後的補賽，美國選手陶德最後也順利守住領先，以1桿之差險勝地主墨西哥球員歐提茲（Carlos Ortiz）。

潘政琮高爾夫

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