網球／海碩盃冠軍進補 吳芳嫺、李亞軒排名三級跳

2019-11-18 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



昨天攜手打下WTA挑戰賽層級的海碩盃雙打金盃，讓我國網球好手李亞軒和吳芳嫺進帳160分的冠軍積分，今天最新公告的雙打世界排名也三級跳，吳芳嫺來到生涯最佳的154名，李亞軒也狂升123名、來到227位。

李亞軒雙打最佳排名是2017年2月的138名，不過她重心仍在單打，今年8月才開始和吳芳嫺固定合拍；兩人海碩盃前才在日本ITF賽事封后，回到「主場」延續連勝，昨天碰海碩盃列第2種子的蒙特內哥羅、斯洛維尼亞聯軍克雯妮奇／嘉可波薇茨更演出逆轉勝，以4：6、6：4、10：7拍下冠軍，成為2014年詹家姊妹詹詠然、詹皓晴後，再度留下冠軍的台將組合。

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海碩盃屬WTA挑戰賽等級，雙打冠軍可獲得160分積分，吳芳嫺靠生涯最大勝利排名躍升56名，直接從200外衝到生涯新高154位；李亞軒除雙打從300外升到227位，海碩盃單打會內勝場開張也獲得15分積分，本周單打排名上升14位，從300外來到291名。

「一姊」謝淑薇仍是排名最佳的台將，雙打排名世界第4、單打排名世界第33；19歲的「小鋼炮」梁恩碩單打排名221，接續就是排名291的李亞軒。