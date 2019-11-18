藤球／12歲小球員成亮點 伊拉克守承諾來台參賽

2019-11-18 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



首度舉辦的2019台灣國際藤球邀請賽今天在台北體育館點燃戰火，遠道而來的伊拉克隊陣中還出現一名年僅12歲的小球員，伊拉克藤球協會理事長SAFAA SAHIB NAYYEF說，之前在國際藤球總會的會議上，得知台灣將舉辦國際邀請賽便一口答應參賽。

藤球是發源自馬來西亞麻六甲的運動，近年來泰國實力強勁，主要的強權多半都在東南亞。台灣約10年前引進，仍是努力發展的國家，而本次來台的伊拉克位於西亞，SAFAA SAHIB NAYYEF表示，藤球才剛在當地萌芽約三個月時間，是很新的運動。

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伊拉克會發展藤球，最主要的原因是當地有項十分風行的運動，就是足網球，所謂足網球，顧名思義就是用腳踢的網球賽，「伊拉克是這項運動的世界第一，」SAFAA SAHIB NAYYEF強調，伊拉克的足球很風行，足網球也很熱門，他過去就是跨足這兩項運動的選手，他認為藤球結合這些運動的基礎與技巧，有發展的機會。

儘管只是剛開始在伊拉克發展的運動，SAFAA SAHIB NAYYEF因為當地足網球運動的興盛，對藤球的未來發展很有信心，他說：「再給伊拉克五年，我們一定會更棒。」