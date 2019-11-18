藤球／35歲老國手 詹宇庭場上繼續圓夢

2019-11-18 21:19 中央社 台北18日電



賽前學生接連掛傷號，讓35歲的藤球老將詹宇庭不得不披上戰袍再一次上場應戰，可惜他在今年2019台灣國際藤球國際邀請賽2人賽首役，率領的中華白以0比2不敵泰國。

2019台灣國際藤球邀請賽今天在台北體育館點燃戰火，目前在士林國中擔任藤球教練的詹宇庭，以「大齡國手」身分吸引外界矚目，除了兼具選手與教練，他還是台灣藤球運動的先驅者。

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2002年釜山亞運是詹宇庭第一次透過電視轉播看見這項運動，他對這項透過雙腳騰空攻防的運動深深著迷，不過當時台灣並沒引進這項運動，他只好默默找尋資料、自己練習，直到2008年台灣成立藤球協會，他才找到運動生涯的歸屬感。

台灣人對藤球運動較陌生，詹宇庭卻一頭栽進去還樂此不疲，他用作家九把刀的名言來形容自己：「被嘲笑的夢想，才有實踐的價值。」

泰國是東南亞藤球風氣最盛的國家，為提升自己的技術與能力，詹宇庭三天兩頭就往泰國跑，他笑說，他造訪泰國超過20、30次，連海關都懷疑他的動機不單純，甚至拒絕核發簽證給他，「後來是協會出示公文，保證我不是奇怪的人，才順利拿到簽證去泰國比賽。」

這次台灣國際藤球邀請賽，詹宇庭與老弟詹宇峰和學生聯手組隊，原本他打算當替補，主要任務是提供後勤與經驗傳承，不料兩名主力學生接連受傷，逼得他只好硬著頭皮出賽。

雖然從替補變先發，詹宇庭也坦承：「很爽。」因為這是他第一次，穿著中華隊的球衣在自家比賽，他驕傲地說：「這是我們的主場。」他也透露，3人賽成績應該會更好，「希望我們怪怪的節奏，殺得對手措手不及。」