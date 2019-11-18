高球／TLPGA理事長交接 劉依貞回鍋

2019-11-18 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



前副總統蕭萬長見證下，台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）今天舉行第6屆丶第7屆理事長交接典禮，由第6屆理事長鄭美琦將TLPGA印璽交給再次獲選為第七屆理事長的劉依貞，盼在再次擔任理事長的劉依貞帶領下，讓台灣高爾夫在全世界占有一席之地。

劉依貞過去已擔任過6年TLPGA理事長，今天在林麗珍律師監交下，從前任理事長鄭美琦手中接過象徵協會的印璽，再次承擔起TLPGA會務與賽務的重任。

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受邀出任TLPGA榮譽主席的蕭萬長說：「劉理事長很努力地讓TLPGA加入女子高爾夫世界排名積分組織，讓世界承認我們，也取得了比賽積分的自主權。鄭理事長在過去3年繼續讓TLPGA的盛世發揚光大，在很多困難的情況中，幫我們的選手帶上國際舞台，我要感謝鄭理事長的貢獻，同時恭喜劉理事長再次接棒傳承過去她努力打拚的精神，這次再接棒一定可以把TLPGA再次壯大下去。」

劉依貞表示，從TLPGA創立之初，她擔任過兩屆理事、兩屆理事長，這是第三次擔任理事長，這些年來她很清楚會員和選手的需求，現實面的問題一定要先照顧好；再次回鍋接下理事長的工作，她優先目標還是在贊助商的方面繼續努力，尋求企業界的支持，並銜接中華高球協會及其他培訓單位，多栽培台灣明日之星，同時要努力增加會員人數、提升比賽場次與規格，另外在師資培訓和選手再教育這些方面也會努力。