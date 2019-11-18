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藤球／國際邀請賽中華藍射日奪勝 明碰緬甸爭晉級

2019-11-18 19:45聯合報 記者毛琬婷／台北即時報導

2019台灣國際藤球邀請賽今天在台北體育館點燃戰火，中華藍隊在二人賽B組分組預賽首戰告捷，以2：1擊敗日本隊，明天將碰上強敵緬甸隊，盼取得分組前二晉級的機會。

二人賽原本共8隊參賽，分為A、B兩組，取前兩名晉級四強，不過B組的蒙古隊因故沒能前來，也讓B組形成3搶2的情況。中華藍此次以嘉南藥理大學學生為主體，首局以21：10先下一城，次局出現亂流，反讓日本以21：11扳平局數，決勝局中華藍重整旗鼓，以21：12搶下勝利。

隊長李信嶸表示，儘管過去在三人賽與四人賽面對日本隊都未曾取勝，仍有信心能夠在二人賽拿下勝利，賽前也做出調整，不過第二局因體力下滑導致亂流，好在第三局回穩，並把握住對手發球不穩反撲。

「賽前就評估約五五波，我們的實力並不輸日本，能夠贏球很開心。」昨天才剛過20歲生日的陶秉業也希望能夠奪下冠軍當作自己的生日禮物，「不管是二人還是三人賽，都想要拿冠軍。」

而中華藍陣中球員都是屏東縣佳冬國中的學長、學弟，一路踢藤球到現在，不過在接觸藤球前也各自參與了不同的運動，像是李信嶸與王昶穎國三前是足球員，陶秉業則是舞龍隊成員，後來才轉為藤球選手。

被問到為什麼喜歡踢藤球？陶秉業毫不猶豫地回答：「因為帥！」他解釋，擔任攻擊手常常需要在網前翻踢殺球，不過在練習及比賽過程中也要冒著受傷危險，李信嶸就透露，之前有一次比賽攻擊落地後重心不穩，導致頭先落地，耳朵旁立刻爆血，不過已是冠亞軍賽簡單處理後繼續比賽。

中華藍李信嶸（左）與陶秉業。圖／中華藤球協會提供
中華藍李信嶸（左）與陶秉業。圖／中華藤球協會提供
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陶秉業。圖／中華藤球協會提供
陶秉業。圖／中華藤球協會提供
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