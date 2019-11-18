藤球／國際邀請賽中華藍射日奪勝 明碰緬甸爭晉級

2019-11-18 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／台北即時報導



2019台灣國際藤球邀請賽今天在台北體育館點燃戰火，中華藍隊在二人賽B組分組預賽首戰告捷，以2：1擊敗日本隊，明天將碰上強敵緬甸隊，盼取得分組前二晉級的機會。

二人賽原本共8隊參賽，分為A、B兩組，取前兩名晉級四強，不過B組的蒙古隊因故沒能前來，也讓B組形成3搶2的情況。中華藍此次以嘉南藥理大學學生為主體，首局以21：10先下一城，次局出現亂流，反讓日本以21：11扳平局數，決勝局中華藍重整旗鼓，以21：12搶下勝利。

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隊長李信嶸表示，儘管過去在三人賽與四人賽面對日本隊都未曾取勝，仍有信心能夠在二人賽拿下勝利，賽前也做出調整，不過第二局因體力下滑導致亂流，好在第三局回穩，並把握住對手發球不穩反撲。

「賽前就評估約五五波，我們的實力並不輸日本，能夠贏球很開心。」昨天才剛過20歲生日的陶秉業也希望能夠奪下冠軍當作自己的生日禮物，「不管是二人還是三人賽，都想要拿冠軍。」

而中華藍陣中球員都是屏東縣佳冬國中的學長、學弟，一路踢藤球到現在，不過在接觸藤球前也各自參與了不同的運動，像是李信嶸與王昶穎國三前是足球員，陶秉業則是舞龍隊成員，後來才轉為藤球選手。