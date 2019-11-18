香港羽賽／理工大學衝突封館 地主奪金振奮
2019-11-18 16:03
聯合報 記者曾思儒
／即時報導
香港反送中衝突持續，理工大學昨天成為衝突最激烈的地點，鄰近的紅勘體育館昨天雖如期舉行香港羽球公開賽決賽，但球場一度封閉出入口，外圍還有防暴警察出現，險峻處境讓地主23歲男將李卓耀逆轉奪冠後更顯振奮。
世界排名27的李卓耀，靠遞補才進入會內名單，但在自家主場寫下驚奇，晉級過程包括擊敗排第3種子的大陸好手石宇奇、列第7種子的丹麥前「世界球王」安賽龍，昨天更演出1小時又17分鐘逆轉勝，在一面倒觀眾支持和「光復香港，時代革命」口號聲中以16：21、21：10、22：20力退世界排名第8的印尼好手金廷。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
香港公開賽屬國際羽總超級500系列賽，李卓耀捧冠收穫生涯最高層級冠軍；他首輪就曾表示想「為香港人爭口氣」，昨天捧冠後自評，用球場表現完成設定的目標。
他首戰就曾高舉「五一手勢」，象徵「五大訴求缺一不可」，是少數勇於表態的香港選手，昨天最終戰逆轉勝後也強調「香港是我家」，決賽前雖知場外發生的衝突，對自己也多少有影響，但仍有很多球迷進場支持，「他們打氣對我有相當大的幫助，相當感激他們。」
留言