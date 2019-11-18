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香港理大「突圍」街頭戰：36小時校園的血淚圍城

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香港羽賽／理工大學衝突封館 地主奪金振奮

2019-11-18 16:03聯合報 記者曾思儒／即時報導

香港反送中衝突持續，理工大學昨天成為衝突最激烈的地點，鄰近的紅勘體育館昨天雖如期舉行香港羽球公開賽決賽，但球場一度封閉出入口，外圍還有防暴警察出現，險峻處境讓地主23歲男將李卓耀逆轉奪冠後更顯振奮。

世界排名27的李卓耀，靠遞補才進入會內名單，但在自家主場寫下驚奇，晉級過程包括擊敗排第3種子的大陸好手石宇奇、列第7種子的丹麥前「世界球王」安賽龍，昨天更演出1小時又17分鐘逆轉勝，在一面倒觀眾支持和「光復香港，時代革命」口號聲中以16：21、21：10、22：20力退世界排名第8的印尼好手金廷。

香港公開賽屬國際羽總超級500系列賽，李卓耀捧冠收穫生涯最高層級冠軍；他首輪就曾表示想「為香港人爭口氣」，昨天捧冠後自評，用球場表現完成設定的目標。

他首戰就曾高舉「五一手勢」，象徵「五大訴求缺一不可」，是少數勇於表態的香港選手，昨天最終戰逆轉勝後也強調「香港是我家」，決賽前雖知場外發生的衝突，對自己也多少有影響，但仍有很多球迷進場支持，「他們打氣對我有相當大的幫助，相當感激他們。」

羽球

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