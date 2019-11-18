PGA／馬亞柯巴菁英賽 潘政琮後兩輪抓下9鳥

2019-11-18 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



PGA馬亞柯巴菁英賽，台灣好手潘政琮總計後兩輪共抓下9隻小鳥，排名也大躍進，暫居第11名。 美聯社 分享 facebook

因雨打亂賽程PGA馬亞柯巴菁英賽今天進行最後兩輪賽事，由於天候昏暗已無法繼續進行，仍有多人尚未完賽，明天將繼續進行打完第四輪賽事，而台灣好手潘政琮後兩輪表現不俗，四輪總桿數271（-13）桿暫並列第11名。

在墨西哥展開的馬亞柯巴菁英賽因大雨延後一日開賽，今天第三、四輪同日登場，潘政琮前兩輪分別揮出68（-3）、70（-1）桿，兩輪總桿數138（-4）桿，並列第31名順利晉級。

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第三輪潘政琮被安排在第3組，在當地時間上午7點20分出發，單輪抓下5隻小鳥、無柏忌的完美演出，以66（-5）桿繳卡，第四輪緊接著在12點35分出發，他同樣表現亮眼，再抓下4隻小鳥，總計後兩輪共抓下9隻小鳥，排名也大躍進，暫居第11名。

而部分選手因天色昏暗無法完賽，美國好手泰勒（Vaughn Taylor）及陶德（Brendon Todd）兩人同以低於標準桿20桿的成績並列領先，不過兩人都還有4洞尚未打完，而地主好手歐提茲（Carlos Ortiz）與美國英格列斯（Harris English）則以1桿之差緊追在後。