網球／澳洲壞小子有悔意 休威特接納他重返國家隊

2019-11-18 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）去年2月因行為失當，遭踢出澳洲國家隊，近日他向前世界球王也是澳洲隊長休威特（Lleyton Hewitt ）透露悔意，休威特決定再給他一次機會，讓他重返國家隊拚戰即將登場的台維斯盃。

今年3月印地安泉賽，基里洛斯就和休威特會面，透露想回國家隊意願，休威特說：「他告訴我他願意為了回國家隊做任何事。我唯一對他感到驕傲的，就是他總是願意幫助用他的方式同胞，無論是場內場外。」

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24歲的基里洛斯今年9月因行為乖張，遭ATP判處16周禁賽，賽季提前結束。這是他相隔18個月後重返國家隊，不過休威特對於基里洛斯狀態很有信心，「雖然他球季初有些許傷勢，但我相信他的心態已經準備好，迎接台維斯盃。」

基里洛斯將與世界第18德米納爾（Alex de Minaur）、米爾蒙（John Millman）、湯普森（Jordan Thompson）、皮爾斯（John Peers）赴西班牙馬德里攜手拚戰，台維斯盃總冠軍賽共計18國參賽預賽分六組，澳洲與比利時、哥倫比亞同組，分組第一以及戰績最佳兩名晉級八強。

台維斯盃今年起改制，最大改變就是不在全程為主客場對抗制，改為先打主客場資格賽，再選出18隊在單一地點舉辦決賽，而過去的5盤3勝改為3盤2勝，不僅休威特有所怨言，包括世界第七德國澤瑞夫（ Alexander Zverev）就表示，台維斯盃擁有超過百年歷史，少了主客場就不像打台維斯盃。