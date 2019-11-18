足球／C羅國腳射99球 葡萄牙邁向歐國盃衛冕路

2019-11-18 15:52 台灣醒報 台北報導



「C羅」射進葡萄牙國家隊99球踢進歐國盃！ 美聯社 分享 facebook

「C羅」射進葡萄牙國家隊99球踢進歐國盃！

足球巨星克里斯蒂亞諾•羅納度（通稱C羅）披掛葡萄牙戰袍踢進第99顆進球，也為這支上屆衛冕冠軍隊打開蟬聯之路。C羅也即將成為歷史上第2位百顆進球的選手。

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歐洲最有貢獻國腳

根據《CNN》報導，比賽中，中場球員布魯諾•費爾南德斯將伯南多•席爾瓦的長傳勁射入網先馳得點。終場前，C羅大腳一開將球踢出邊界，裁判吹起比賽結束哨音，葡萄牙以2：0戰勝盧森堡。葡萄牙與烏克蘭攜手從B組晉級，5座金球獎的尤文圖斯巨星C羅將繼續追加個人記錄。

34歲的C羅在164場比賽中攻入99顆進球，這使他成為歐洲足球史上最佳國際射手。只有伊朗的阿里•戴伊在世界足球比賽中打進了109球，而C羅無疑已成為下一個里程碑。

邁向國際100進球

根據西班牙《馬卡報》報導，「羅納度讓我感到驚訝！」隊友桑托斯在隊長C羅對立陶宛大演「帽子戲法」後說道。在C羅於2018年世界盃對西班牙演出帽子戲法後，109球紀錄保持者阿里•戴伊說：「C羅已經逼近我的成績了，但還得要花點時間。

自從世界盃以來，C羅在13場國際賽裡踢進了17球。桑托斯談到C羅里程碑時說：「100球？我希望下一顆球是記最美妙的破網。」

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