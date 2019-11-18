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ATP年終賽／3年前是汀恩陪打員 21歲西西帕斯封王

2019-11-18 09:26聯合報 記者林宋以情／即時報導

21歲希臘新星西西帕斯（圖）今天在倫敦收下生涯最大的冠軍頭銜，繼2017年迪米特...
21歲希臘新星西西帕斯（圖）今天在倫敦收下生涯最大的冠軍頭銜，繼2017年迪米特洛夫後史上第二位首闖年終賽奪冠球員。 美聯社
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21歲希臘新星西西帕斯Stefanos Tsitsipas）今天在倫敦收下生涯最大的冠軍頭銜，以6：7（6）、6：2、7：6（4）逆轉勝奧地利名將汀恩（Dominic Thiem），不僅是18年來最年輕的年終賽冠軍，也是繼2017年迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）後史上第二位首闖年終賽奪冠球員。

「這感覺就像坐雲霄飛車一樣，捧著冠軍的感覺太棒了。」西西帕斯是繼2001年20歲的澳洲「野兔」休威特（Lleyton Hewitt）後，最年輕的冠軍得主，他去年11月才拿下ATP新生代總冠軍，12個月後替自己寫下職業生涯里程碑。

西西帕斯2016年才以青少年第一之姿，獲邀出席年終賽擔任陪打員，陪練對象恰巧就是汀恩，「我第一次碰到汀恩就是擔任陪打員，這一切就是這麼不可思議，對吧？如今我們在決賽隔網較勁。」

兩位新生代名將的「單反」對決，西西帕斯首盤搶七讓出，第二盤開賽連破汀恩兩個發球局，4：0攻勢回應汀恩，6：2扳平戰局。決勝盤從3：1被追平，但「搶七大戰」頂住壓力，率先取得4：1領先，最終汀恩回擊出界，西西帕斯雙手掩面，跪倒在地慶祝勝利。

汀恩屈居第二高舉銀盤。 美聯社
汀恩屈居第二高舉銀盤。 美聯社
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西西帕斯表示，還記得自己曾在電視看年終賽，想著「這些人一定有著瘋狂的一年，才能在這裡拚戰」，「現在我就在這個位置，拿下冠軍，這感覺棒極了。」

首度年終賽決賽登場，西西帕斯坦言自己承受龐大壓力，甚至感到沮喪、無法招架，但觀眾給他力量，相信自己能夠戰勝，特別是帶著希臘國旗現身的球迷，「他們讓我感覺就像回到家。」

這是連續第四年年終賽誕生新王者，西西帕斯將獲得265.6萬美元（台幣8.17億元）獎金，另進帳1300分積分，他也是自2005年阿根廷退役名將納班迪恩（David Nalbandian）後，首位在一盤落後情況下逆轉奪冠的球員。

西西帕斯Stefanos TsitsipasDominic Thiem

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