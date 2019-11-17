ATP年終賽／無緣決賽 費德勒期待新球季

2019-11-17 23:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



身為唯一打進ATP年終賽四強的「三巨頭」，「瑞士特快車」費德勒挺進決賽的腳步今天卻遭小十七歲的希臘新星西西帕斯攔阻，錯失12個破發機會的瑞士傳奇坦言失望，但38歲的他也展望明年，「很高興這季的表現，非常期待下季的到來。」

38歲的費德勒生涯已16度打進年終賽四強，雖無緣明天凌晨登場的年終賽決賽，但年終排名仍高居第三，以四座冠軍為今年作結；生涯金盃已達三位數的他提到，今年仍能維持水平，創造出一些機會，明年也會以同樣方向努力，「照顧好身體，傾聽聲音，和團隊好好訓練，和生活取得很好的平衡。」

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年僅21歲的西西帕斯，去年才在未來之星年終賽打下冠軍，今年就成為首度打進ATP年終賽的希臘球員，且在「處女秀」就一路闖進最終戰，他將好成績和希臘球迷分享，「這不只是我的重要時刻，也是獻給我的國家、我的團隊，我以自己為榮，破發點時保持專注，沒被壓力擊倒，決定都很成熟和冷靜。」