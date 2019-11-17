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各級學校民俗體育競賽 舞龍舞獅熱鬧登場

2019-11-17 23:07聯合報 記者毛琬婷／即時報導

108學年度全國各級學校民俗體育競賽今天在嘉義吳鳳科大進行第二天賽程，競爭激烈的舞獅舞龍於上午8時率先登場，國小組的台灣獅今年仍以龍鳳獅為主，中間穿插嘉義縣柳溝國小的白鶴獅陣，算是稀有的陣頭，還有一間學校出動「孫悟空弄獅」，也是極為少見。

文陣以戰鼓為主，但也有一些比較特別的，像彰化二林國中的錢龍七響車鼓陣，男女同學「扭捏」的步划，配合四季紅的台灣民謠，在熱鬧的戰鼓賽場算是一股清流。

下午的菁英賽是今年新增項目，邀請幾個組正規比賽獲得特優成績的隊伍進行決賽，選出該項比賽名符其實的冠軍。

來自澎湖西嶼外垵國小的龍陣，由目前就讀小五、身高只有120公分的「小不點」許誌軒擔任前導龍珠手縱橫全場，不但要帶領龍頭跑陣、還要爬到龍身中間疊羅漢，連隊員掉在地上的眼鏡都由機靈的他用腳踢出場外，可說此次該校能在國小組競技舞龍男女混合組奪冠，許誌軒功不可沒。

而菁英賽其他組優勝，文陣高中戰鼓男女混合組彰化達德商工、醒獅國中多獅男女混合組高雄市潮寮國中。舞龍國中競技男女混合組芳苑國中、高中組二林工商。

醒獅高中雙獅男女混合組彰化達德、大專組明道大學。文陣國小戰鼓男女混合組新莊光華國小、國中組台南市南寧高中國中部。台客獅國小台灣單獅男女混合新竹新港國小、國小台灣多獅男女混合雲林縣飛沙國小、國小客家多獅男女混合屏東內埔國小。

芳苑國中的龍陣在全國賽菁英決賽勇奪冠軍。圖／台南大學提供
芳苑國中的龍陣在全國賽菁英決賽勇奪冠軍。圖／台南大學提供
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