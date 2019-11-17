香港羽賽／陳雨菲連兩周摘冠 排名緊追戴資穎
2019-11-17 21:23
聯合報 記者曾思儒
／即時報導
前一站剛在大陸福州公開賽完成衛冕，大陸羽球「一姊」陳雨菲今天再度高捧金盃，她在BWF超級500分系列的香港公開賽決賽3局力克泰國名將依瑟儂，迎接本季第6冠。
在今天最先開場的決賽收下勝利，陳雨菲以21：18、13：21、21：13擊敗依瑟儂後，除取得本季交手4戰全勝紀錄，下周世界排名也將擠下日本好手奧原希望，來到世界第2，僅次於我國「世界球后」戴資穎，不過今年收穫6冠的她直說，今年雖是豐收的一年，「不過不能因此就感到自滿，仍然要繼續努力，打好每一球。」
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小戴福州打到4強就因膝蓋不適退賽，同時退出香港公開賽，中華羽將本周表現最佳的是「一哥」周天成，但他8強賽錯失第2局大幅領先機會，最終遭印尼好手金廷3局逆轉。
世界排名第8的金廷一路闖進男單決賽，但今天碰香港世界排名27的李卓耀成被逆轉的一方，且是在錯失1個冠軍點下以21：16、10：21、20：22吞敗，讓23歲的李卓耀迎接生涯最高層級的賽事冠軍。
不只男單和女單決賽都是打滿3局，男雙和女雙決賽也都打到決勝局才分出勝負，南韓組合崔率圭／徐承宰南雙決賽以13：21、21：12、21：13小爆冷門逆轉今年世錦賽摘冠的印尼名將組合阿山／塞提阿萬，女雙決賽則由大陸組合陳清晨／賈一凡21：11、13：21、21：15力退南韓組合張藝娜／金慧麟。
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