海碩盃／拍下衛冕軍 俄羅斯美女7冠收關

2019-11-17 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



2014年首度在海碩盃摘下單打冠軍，俄羅斯美女蒂雅琴科（Vitalia Diatchenko）今天再度迎接金盃，名列第3種子的她以6：3、6：2拍下尋求衛冕的匈牙利名將芭波絲（Timea Babos），以本季第7座冠軍為球季畫下完美句點。

蒂雅琴科生涯最佳排名第71就是摘下海碩盃冠軍的2014年，但隔年左腳阿基里斯腱動刀，之後又受背傷困擾，排名起起伏伏。今年她主戰場都是ITF等級賽事，靠6座冠軍打下的積分，目前排名已升到108位，今天進帳150分冠軍積分後，世界排名將重返兩位數。

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台北堪稱蒂雅琴科「福地」，29歲的她燦笑說：「奪冠真的很興奮，一開始我還有時差，但狀況漸入佳境，能在年度最後一站打下冠軍非常棒，我也想把這座冠軍獻給家人，謝謝他們一直以來的支持。」

連同今天打下的海碩盃冠軍，蒂雅琴科今年7度闖決賽，勝率是完美的百分之百，她透露關鍵在於專注力和抗壓性的提升，加上今天對手芭波絲身體狀況並非最佳，全場沒給她太多壓力，自己是主動掌握攻勢的一方，只花1小時又10分鐘就迎接勝利；她也提到，明年賽季會以排名進入前50為目標，也期待再次到海碩盃和寶島球迷相會。