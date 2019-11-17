海碩盃／為台奪冠 李亞軒、吳芳嫺瞄準澳網外卡

2019-11-17 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



李亞軒（左）和吳芳嫺開心舉起海碩女網雙打冠軍的球拍獎盃。圖／海碩整合行銷提供 分享 facebook

從日本ITF總獎金2萬5千美元的賽事冠軍，到今天逆轉打下WTA挑戰賽層級的海碩盃雙打金盃，李亞軒和吳芳嫺下個目標瞄準澳網外卡賽，盼能延續連勝氣勢，搶下明年第一場大滿貫入場券。

身為海碩盃僅存的「地主希望」，李亞軒和吳芳嫺今天續寫驚奇，兩人碰蒙特內哥羅、斯洛維尼亞聯軍克雯妮奇／嘉可波薇茨演出逆轉勝，4：6、6：4、10：7拍下冠軍，成為2014年詹家姊妹詹詠然、詹皓晴後，再度留下冠軍的台將組合。

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確定勝利到手下一秒，吳芳嫺眼淚就奪眶而出，比賽中一度還因太緊張流鼻血的她不好意思解釋說：「壓力很大，太緊張，情緒都沒釋放出來。」她透露，昨天就想到今天決賽觀眾可能不少，「徹夜難眠，今天進場看到那麼多人，驚呆了！」

地主組合留下海碩盃女雙冠軍。圖／海碩整合行銷提供 分享 facebook

她坦言自己個性本來就容易緊張怯場，今天首盤也是在率先破發下卻打得綁手綁腳，所幸有學姊李亞軒帶領，一起打下別具意義的冠軍。

李亞軒上一度在WTA挑戰賽奪冠已要回溯到3年前的大連，今天拿到等待多時的第2冠，她認為「分工」是好成績一大關鍵，「我們分工會誰搶到誰，我在後排跑得很開心，也不想在前排被灌，她是完全相反，我們有顧到對方討厭的部分。」

李亞軒（右）開心握拳迎接海碩盃雙打冠軍。圖／海碩整合行銷提供 分享 facebook

不只場上分工，下了球場兩人同樣互相合作，賽後頒獎典禮李亞軒就要小4歲的學妹負責致詞，20歲的吳芳嫺笑說：「學姊要我練習。」

李亞軒提到，雙打在海碩盃首度捧冠，希望明年單打也能持續突破，也謝謝台塑、網協、愛迪達和NU及教練李春秋的支持協助，盼澳網外卡賽也能延續這股連勝氣勢。